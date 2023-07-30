Какой выполняется важный шаг в укреплении собственной технологической независимости Беларуси и России

Важный шаг в укреплении собственной технологической независимости Беларуси и России - это 28 союзных программ. Сейчас идет их реализация. Большинство из них касаются промышленной кооперации, обновления производственных линий и создания новых товаров - деталей, комплектующих, станков и агрегатов. И тут время имеет значение, многое нужно уже здесь и сейчас.

"Нужно расставить все акценты в области общей кооперации: мы должны добиться вопросов, связанных с технологическим суверенитетом. На это должна быть направлена вся промышленность, на это должна быть направлена вся наша наука, решать вопросы, которые долгое время не находили решений. Сегодня есть сертифицированная техника, сейчас ее надо просто масштабировать, увеличивать и производить в нужном количестве. Например, если мы говорим про автобусы для перевозки пассажиров, то сегодня у нас созданы мощности 2-3 автобуса в месяц, и мы заявляем, что мы можем произвести 25-30 таких автобусов. Но на следующий год можно брать планку как минимум в 2 раза больше, но для этого надо создать соответствующие мощности", - заявил вице премьер-министр Беларуси.