Какую белорусскую продукцию особо ценят во Владивостоке

Перенесемся на крайнюю точку Союзного государства, во Владивосток. Год только начался, а там, в Приморском крае России, уже подсчитывают выгоду от сотрудничества с Беларусью в 2023-м. Есть план по покупке сельскохозяйственной и дорожной техники, продуктов питания.

Товарооборот между регионом и нашей страной растет поступательно, а кое в чем и в геометрической прогрессии - уже третий год. Безусловно, сказываются тесные контакты и даже дружба на самом высоком уровне. Губернатор края Олег Кожемяко - частый гость в Беларуси, а весной с визитом во Владивостоке был и белорусский Президент.

Тем же маршрутом проехала наша съемочная группа. Впрочем, были и новые точки: Анастасия Бенедисюк передает из Приморского края.

Минск - Владивосток. Это тот случай, когда можно сказать: белорусы в будущем. Семь часовых поясов между нами. То есть, когда мы еще только просыпаемся, здесь, в Приморском крае России, уже кипит жизнь. Хотя проделать путь в 10 тыс. км - не из самого комфортного. Авиасообщение через Москву, или как в нашем случае Санкт-Петербурге, с дозаправкой в Екатеринбурге. Грубо - сутки в пути. Но уже скоро все может измениться.

А вот чему ни при каких обстоятельствах не изменят - белорусской технике!

Во Владивостоке нас пригласили в информационно-аналитический центр. Отсюда следят за дорожной ситуацией в городе: где почищено, куда нужно направить спецтехнику и в каком объеме? Где заставлены дворы машинами, и нужно убрать их сперва.





Штаб работает круглосуточно. В связке с ГИБДД и МЧС.

Убираем последствия принесенных нам снежным циклоном проблем. Больше всего вывоз снега с центральных улиц Владивостока. Такого масштаба стихии у нас не было давно. Александр Шерстюк, ведущий специалист информационно-аналитического сектора МБУ "Содержание городских территорий" (Владивосток, Россия)

Эта зима для Приморского края оказалась богатой на снегопады. В отдельных районах сугробы достигали двух метров. А в Ольгинском районе и вовсе в снежном плену, застряв в снегу в машине. В такие моменты здесь говорят, что без белорусов было бы куда сложнее. Каждая четвертая снегоуборочная машина во Владивостоке - нашего производства!

Ввиду определенных нюансов у нас практически нет техники иностранного производства. Ближайшие возможности - российское и белорусское. Виталий Камышов, начальник автотранспортного участка МБУ "Содержание городских территорий" (Владивосток, Россия)

Порядка 70 трудяг на балансе. В момент съемок ждали новых погрузчиков. Виталий рассказал, что бывают проблемы с комплектующими, доставляют аэрофлотом, но это 3-4 дня. Нужен свой склад, если строить планы амбициознее - сборочное производство.

Мы сейчас снова обратились в Амкодор, чтобы нам купить еще погрузчиков. Хорошо себя зарекомендовали. Будем линейку расширять. Благо, у вас она есть. Я думаю, она еще поработает на наших приморских дорогах. Олег Кожемяко, губернатор Приморского края России

Кстати, отмотай наше интервью с губернатором Приморского края на минуту назад - можно понять, как встречают здесь белорусов. Без договоренностей, протокола и официальных писем.

Приморский край. Но ведь до этого были Камчатка, Сахалин и Амурская область.





Олег Кожемяко, возглавляя каждый из регионов, наводил мосты с Беларусью. Не скрывает, бабушка - из Гомельской области. Ну, и уверенность есть - с белорусами можно иметь дело.

Много раз Олег Кожемяко был в Минске, встречался с Президентом, заключал контракты на Форумах регионов. А в прошлом году показывал свой край белорусскому Президенту.

Мы договорились, что простоя торговля - это понятно: привезли, продали, что-то купили. Мы договорились, что ближе должны продвинуться к созданию совместных производств здесь, чтобы меньше возить. Я не исключаю совместных работ на определенных объектах и в аграрном секторе, и в строительстве, и в космосе, и по другим направлениям. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

И вот конкретный пример. Уссурийский авторемонтный завод.

На протяжении двух лет сюда Минский электротехнический завод имени Козлова поставлял силовые трансформаторы. 10 июня - подписали меморандум об организации сборочного производства силовых трансформаторов в Приморском крае.

Имеют хорошую репутацию, потому что они очень надежные, серьезная гарантия, серьезное производство. Мы настроены на сотрудничество именно с белорусским заводом, потому что на территории России аналогов просто нет по качеству, по надежности, по комплектации. Алексей Колинько, гендиректор Уссурийского авторемонтного завода (Россия)

В отделении нашего посольства во Владивостоке рассказали про новые совместные планы, связанные с логистикой.





Сегодня в действующих условиях разворот рынков, разворот грузопотоков произошел в эту сторону. Здесь восточные ворота. Причем восточные ворота не только для Беларуси и России. Это мировые восточные ворота. 1 ноября уже подписано соглашение о транспортной экспедиции между белорусским логистическим "монстром", можно сказать, - это Бремино-Орша, в состав которого входит "Рузэкспедиция", и российско-китайским партнером. Алексей Сергушков, советник отделения посольства Беларуси в г. Владивостоке

В этом году договор начнет работать. Он уже обрастает серьезными сопутствующими направлениями, в том числе и воздушными. В планах - загрузить аэропорт в Орше, который строился в рамках 506-го Указа Президента по развитию особой экономической зоны.

Прежде всего, рассчитываем загрузить наши флагманы машиностроения комплектующими из Азиатско-Тихоакеанского региона. В настоящее время это уже осуществляется наземным транспортом, железнодорожным. Через Китай мы получаем в Жодино на "БЕЛДЖИ" машинокомплекты. И партнер российско-китайский осуществляет успешно эти поставки. Были небольшие проблемы, связанные с недостаточностью железнодорожных составов со стороны российской железной дороги, но наш партнер показал свою состоятельность. Сегодня порты Владивостока полностью разгружены, и ни одного машинокомплекта здесь нет. Алексей Сергушков, советник отделения посольства Беларуси в г. Владивостоке

Что до портов - как никогда актуально. Сложившаяся логистика нарушена. Россия открыта. Будем строить свои, а пока почему бы не использовать любую возможность, даже если она так далеко. Но, конечно, приоритет - Северо-Запад России.

Вопрос остается за малым - начинать грузить в этих портах. Хотя кое-что мы уже начали грузить. Надо быстрее строить эти порты, доводить до определенного уровня и торговать уже через собственные порты Использовать любую возможность и предлагать по максимуму свое - это точно про белорусов. Вот, например, на острове Русский. Белорусские строители занимаются отделкой крупного проекта - объекты культурно-образовательного комплекса. Всероссийский масштаб. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Здесь керамическая плитка "Керамин". А также остекление фасадов - тоже производства Беларуси частично. Андрей Пархимович, руководитель проекта РУП "Белстройцентр"

А вообще "Сделано в Беларуси" и белорусами - это, конечно, бренд. Не нужна реклама... Пять магазинов "Белорусский фермер" есть во Владивостоке. И, кстати, если надо, то у нас ведь и аналоги ушедшим из России есть. "Бела-Кола" во Владивостоке заменила американский бренд.



