Какую финансовую поддержку окажут белорусским предприятиям, занимающимся импортозамещением

Первый замминистра экономики РБ Юрий Чеботарь в программе "Главный эфир" рассказал, что белорусские банки очень быстро сориентировались в сложившейся ситуации. Например, у Банка развития с мая 2022 года работает специальный кредитный продукт, который называется "Стабилизационный". Он создан специально для целей импортозамещения. Ставка - 7,5 % в белорусских рублях. За это время профинансировано уже более 30 проектов на сумму почти в 20 млн рублей. Спрос есть.



"Банк уже подыскивает себе партнеров. Беларусбанк уже тоже начал рекламировать данный продукт. Есть востребованность со стороны бизнеса, а со стороны банков есть соответствующие предложения", - подытожил Юрий Чеботарь.