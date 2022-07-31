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Какую финансовую поддержку окажут белорусским предприятиям, занимающимся импортозамещением
Первый замминистра экономики РБ Юрий Чеботарь в программе "Главный эфир" рассказал, что белорусские банки очень быстро сориентировались в сложившейся ситуации. Например, у Банка развития с мая 2022 года работает специальный кредитный продукт, который называется "Стабилизационный". Он создан специально для целей импортозамещения. Ставка - 7,5 % в белорусских рублях. За это время профинансировано уже более 30 проектов на сумму почти в 20 млн рублей. Спрос есть.
"Банк уже подыскивает себе партнеров. Беларусбанк уже тоже начал рекламировать данный продукт. Есть востребованность со стороны бизнеса, а со стороны банков есть соответствующие предложения", - подытожил Юрий Чеботарь.
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