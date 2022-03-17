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Какую сельхозтехнику получат аграрии Минской области?

Сельхозорганизации Минской области продолжают вясенне-полевые работы. Всего надо засеять более 530 тысяч гектаров яровых зерновых. Сейчас аграрии вносят на поля органику и минеральные удобрения. С наступлением стабильно теплой погоды начнется и сам сев.

В этом году большая роль и у новой сельхозтехники. Ее дополнительно закупят на 40 миллионов рублей. Это такие отечественные бренды, как МАЗ, МТЗ, Гомсельмаш. Кроме универсальных, аграрии приобретают и специализированные машины.

Мы сегодня вернулись к нашим машинам для внесения ранних подкормок, это так называемые "Росы". Плюс сегодня мы будем укрепляться опрыскивателями для того, чтобы мы могли работать с увеличенными посевами кукурузы. Особенно на зерно. Там есть определенная технология, которая должна соблюдаться, поэтому нам без такого перевооружения придется нелегко. Эти вопросы проработаны и техника поступает в хозяйства.
Василий Сысоев, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома

Одними из первых на поля по традиции выходят на юге Минской области. Хозяйства Копыльского района в эти дни подкармливают землю калием. На очереди и азотные удобрения для роста озимых. Во всех процессах также большое значение механизации. За последние годы заметно обновился местный парк техники.

Было приобретено более 20 тракторов "Беларус" марки 3522. К ним широкозахватные плуги белорусского производства. Также это, как мы видим на заднем плане, РМУ - рассеиватель минеральных удобрений от "Амкодора". Также в этом году планируется приобрести 4 широкозахватные 12-метровые сеялки.
Владимир Коваль, начальник отдела управления по сельскому хозяйству и продовольствию Копыльского райисполкома

В этом сезоне в планах аграриев Минской области получить более 2 миллионов тонн зерновых. Плюс еще 600 тысяч тонн кукурузы. Такой объем позволит загрузить стабильной работой хлебокомбинаты и мясо-молочные предприятия АПК.

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