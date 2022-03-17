Какую сельхозтехнику получат аграрии Минской области?

Мы сегодня вернулись к нашим машинам для внесения ранних подкормок, это так называемые "Росы". Плюс сегодня мы будем укрепляться опрыскивателями для того, чтобы мы могли работать с увеличенными посевами кукурузы. Особенно на зерно. Там есть определенная технология, которая должна соблюдаться, поэтому нам без такого перевооружения придется нелегко. Эти вопросы проработаны и техника поступает в хозяйства.

Василий Сысоев, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома