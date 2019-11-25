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Калининградская область заинтересована в приобретении белорусских электробусов

Делегация из этого региона России сегодня посетила предприятие "Белкоммунмаш". Для гостей провели экскурсию по сборочным цехам, а также тест-драйв экотранспорта. По улицам Калининграда в ближайшее время планируют пустить почти сто электробусов. Техника нашего предприятия полностью соответствует всем требованиям.

На экотранспорт сейчас переходят во многих европейских городах. Так, белорусские электробусы скоро выйдут и на маршруты британского Ноттингема.

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