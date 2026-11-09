Калий как локомотив: экспорт, риски и новые рынки

Калийная отрасль Беларуси остается одним из ключевых элементов мировой продовольственной системы и важным экспортным локомотивом экономики. Об этом в эфире рассказал экономический аналитик Георгий Гриц.

По его словам, поставки калийных удобрений - это не только вопрос внутреннего рынка, но и звено глобальной продовольственной безопасности. "Беларусь сегодня стала донором продовольственной безопасности", - отметил эксперт, имея в виду не только калий, но и растущие поставки молочной и мясной продукции.

Проблема голода, по его оценке, стоит остро: около 700 млн человек на планете недоедают, а примерно треть населения Земли испытывает дефицит полноценного продовольствия. Удобрения - калийные, азотные и фосфорные - напрямую влияют на урожайность. "Картофель для Беларуси - достаточно национальная еда. В зависимости от обеспечения калийными удобрениями его урожайность может меняться на 40 %, зерновые - на 15-20", - привел цифры Гриц. Удар по этой отрасли, подчеркнул он, только усугубит дефицит еды.

Особое внимание аналитик уделил Нежинскому горно-обогатительному комбинату. "Это своеобразная лакмусовая бумага, индикатор", - сказал он. Проект, по его оценке, может добавить порядка 2 млн т и дать вклад в 20-30 % к прежним объемам (в лучшие годы Беларусь производила 12-14 млн т). При этом комбинат вскрыл ряд рисков: иностранный инвестор после угрозы санкций "лапки кверху" и ушел с проекта, а немецкая инжиниринговая компания, предполагавшаяся как технологический партнер, тоже вышла. Государство подхватило проект. "В первую очередь надо надеяться на себя. Никакой дядя тебе не поможет", - заключил Гриц.

Среди других вызовов он назвал закрытие логистики через Клайпеду (при том что порт частично принадлежал белорусским акционерам и это нарушало права стран, не имеющих выхода к морю) и необходимость перестраивать цепочки. Сегодня вместо преимущественно морских перевозок (раньше около 90 %) идут сухопутные железнодорожные контейнерные поставки. Разделение производства и менеджмента, по мнению эксперта, тоже оказалось правильным шагом: "Сегодня именно продажа является ключевым фактором, а не добыча".

На вопрос о разрешении США сделок с белорусским калием Гриц ответил, что ценовую конкуренцию Канаде создать сложно из-за логистического плеча. "Трамп - скорее бизнесмен, чем политик. Продемонстрировать, что есть альтернатива, важно, но в конечном итоге оплатят все фермеры", - заметил он. США сами производят калий, но в объемах, недостаточных для своих сельхозугодий; ранее Беларусь уже поставляла туда до 700 тыс. т. "Американский рынок важен и платежеспособен, но заместить, к примеру, китайский он не сможет. Нельзя класть яйца в одну корзину", - подчеркнул аналитик.

Открытие американского рынка, по его мнению, подтверждает статус Беларуси как ключевого игрока, однако "надеяться только на Америку не следует". Страны Прибалтики при этом ссылаются на европейские санкции и не полностью исполняют волю Вашингтона. Поэтому долгосрочной стратегией эксперт назвал ориентацию на дружественные рынки.