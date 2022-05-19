Каллаур: ID-карты и биометрические документы планируется внедрить в банковскую практику

ID-карты и биометрические документы планируется внедрить в банковскую практику, сообщил председатель правления Нацбанка Беларуси Павел Каллаур. По его словам, повышение эффективности взаимодействия государства, бизнеса и граждан всегда было одной из задач как регулятора, так и ОАЦ. Ключевыми являются вопросы безопасности и защиты информации. Национальный банк, к слову, стал первым органом госуправления, где были внедрены электронные документооборот, документ и цифровая подпись.