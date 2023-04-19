Каллаур: Уровень ставки рефинансирования за год сложится вблизи 10 %

По инфляции у нас есть соответствующие оценки, и я сказал бы, даже определенная уверенность. Если не будут никакие шоки, то ту задачу, которую поставили по снижению инфляции до 7-8 %, правительство и Национальный банк выполнят. Сейчас наступил очень интересный период, и инфляция будет вести себя с определенными отклонениями. Понятно, что летом, благодаря в том числе сезонным факторам, она будет снижаться, по осени она немножко вырастет. Но, тем не менее, она будет находиться в тех параметрах, которые запрогнозированы.

Павел Каллаур, председатель правления Национального банка Беларуси