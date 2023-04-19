3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Каллаур: Уровень ставки рефинансирования за год сложится вблизи 10 %
Уровень ставки рефинансирования в этом году сложится вблизи 10 процентов. Об этом сегодня в Овальном зале заявил глава Нацбанка. Это нижняя граница ставки, предусмотренная основными направлениями денежно-кредитной политики на 23-й год, напомнил Павел Каллаур. Дальнейшее "поведение" ставки будет напрямую зависеть от макроэкономических условий, в том числе инфляционных реалий. Регулятор констатирует: инфляция пошла на спад - за март она составила 0,6 процента, это вдвое меньше, чем в феврале. А годовая инфляция в марте вышла на отметку в 6 процентов. Нацбанк намерен придерживаться обязательств выйти по итогам года на однозначную величину инфляции, как это заложено в программных документах.
По инфляции у нас есть соответствующие оценки, и я сказал бы, даже определенная уверенность. Если не будут никакие шоки, то ту задачу, которую поставили по снижению инфляции до 7-8 %, правительство и Национальный банк выполнят. Сейчас наступил очень интересный период, и инфляция будет вести себя с определенными отклонениями. Понятно, что летом, благодаря в том числе сезонным факторам, она будет снижаться, по осени она немножко вырастет. Но, тем не менее, она будет находиться в тех параметрах, которые запрогнозированы.
В целом взвешенная денежно-кредитная политика Нацбанка позволила избежать потрясений на финансовом рынке. Не допущено снижения золотовалютных резервов, обеспечена сбалансированность валютного рынка, сохранено доверие граждан к сбережениям в национальной валюте. Примечательно, что рост срочных рублевых депозитов в минувшем году вырос на 25 %, и еще на 6 - в первом квартале этого года.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Проект "Делай как надо" в действии: Марина Василевская встретилась со студентами гомельских вузов
Посол в Турции рассказал, как выжили потерявшиеся белоруски
Лимоны во Дворце Независимости настоящие, убедились гости резиденции Александра Лукашенко
В Беларуси школьники могут обучиться работе с FPV-дронами
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все