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Каллаур: Уровень ставки рефинансирования за год сложится вблизи 10 %

Уровень ставки рефинансирования в этом году сложится вблизи 10 процентов. Об этом сегодня в Овальном зале заявил глава Нацбанка. Это нижняя граница ставки, предусмотренная основными направлениями денежно-кредитной политики на 23-й год, напомнил Павел Каллаур. Дальнейшее "поведение" ставки будет напрямую зависеть от макроэкономических условий, в том числе инфляционных реалий. Регулятор констатирует: инфляция пошла на спад - за март она составила 0,6 процента, это вдвое меньше, чем в феврале. А годовая инфляция в марте вышла на отметку в 6 процентов. Нацбанк намерен придерживаться обязательств выйти по итогам года на однозначную величину инфляции, как это заложено в программных документах.

По инфляции у нас есть соответствующие оценки, и я сказал бы, даже определенная уверенность. Если не будут никакие шоки, то ту задачу, которую поставили по снижению инфляции до 7-8 %, правительство и Национальный банк выполнят. Сейчас наступил очень интересный период, и инфляция будет вести себя с определенными отклонениями. Понятно, что летом, благодаря в том числе сезонным факторам, она будет снижаться, по осени она немножко вырастет. Но, тем не менее, она будет находиться в тех параметрах, которые запрогнозированы.
Павел Каллаур, председатель правления Национального банка Беларуси

В целом взвешенная денежно-кредитная политика Нацбанка позволила избежать потрясений на финансовом рынке. Не допущено снижения золотовалютных резервов, обеспечена сбалансированность валютного рынка, сохранено доверие граждан к сбережениям в национальной валюте. Примечательно, что рост срочных рублевых депозитов в минувшем году вырос на 25 %, и еще на 6 - в первом квартале этого года.

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