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"Камволь" готовится к открытию нового инновационного суконного производства
Востребованная продукция, рабочие места, а также высокий экспортный потенциал. После масштабной модернизации столичный "Камволь" готовится к открытию нового инновационного суконного производства. Фактически это целая фабрика, которая разместилась на территории крупнейшего производителя текстильной продукции страны. Объем инвестиций - около 70 миллионов рублей. Шерстяные и полушерстяные ткани потребуются для производства, например, пальто или верхней спецодежды для ведомств.
Суконное производство - это в основном пледовая группа товаров. Мы становимся уникальным производителем различного рода наименований продукции. Она будет актуальна как белорусскому, так и российскому потребителю. Мы видим спрос на суконное производство. Яркое доказательство того, что продукция конкурентоспособна и востребована, - рост экспорта. За 2022 год - на 40 %.
Сегодня "Камволь" не только изготавливает ткани и обеспечивает ими сферу легкой промышленности Беларуси и других стран, но и выпускает готовую одежду, в том числе изо льна. К лету дизайнеры и модельеры представят коллекцию в ярких цветах разных фасонов.
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