"Камволь" готовится к открытию нового инновационного суконного производства

Суконное производство - это в основном пледовая группа товаров. Мы становимся уникальным производителем различного рода наименований продукции. Она будет актуальна как белорусскому, так и российскому потребителю. Мы видим спрос на суконное производство. Яркое доказательство того, что продукция конкурентоспособна и востребована, - рост экспорта. За 2022 год - на 40 %.

Егор Макаревич, заместитель гендиректора ОАО "Камволь"