Каранкевич: Экономические связи Беларуси и Брянской области демонстрируют устойчивость

Дальнейшие шаги сотрудничества Беларуси и Брянской области предметно обсудили на встрече в правительстве.

Как было отмечено, несмотря на внешнее давление, экономические связи Беларуси и Брянской области демонстрируют устойчивость. Партнеры намерены провести ревизию совместных проектов, определить точки роста и выйти на новые знаковые ориентиры.

Главные векторы расширения взаимодействия - углубление промкооперации, локализация производств и совместные программы импортозамещения.

"Наши экономические связи демонстрируют исключительную стабильность и устойчивость", - отметил заместитель премьер-министра Беларуси Виктор Каранкевич. Также Беларусь заинтересована в развитии совместных производств, участии в проектах капитального ремонта многоквартирных домов.

Стороны делают упор на поставки широкой линейки белорусской пассажирской и дорожно-строительной техники.