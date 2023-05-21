Каранкевич: Благодаря БелАЭС выбросы парниковых газов ежегодно будут снижаться более чем на 7 млн тонн

Глава ведомства отметил, что два водо-водяных реактора новейшего поколения III+ на БелАЭС - это самые современные блоки, которые отвечают самым высоким требованиям по безопасности. По словам Каранкевича, это позволит значительно укрепить энергетическую безопасность Беларуси, а также внесет вклад в общее дело по изменению последствий дляклимата. "Ежегодно будут снижаться более чем на 7 млн тонн выбросы парниковых газов, но и самого основного - углекислого газа, - сказал министр. - Для экономики страны с вводом первого энергоблока в эксплуатацию (это произошло 3 ноября 2020 года) уже выработано более 14,6 млрд кВт/ч энергии, что позволило заместить порядка 3,8 млрд куб. м природного газа, соответственно, снизится нагрузка на валютный рынок на приобретениеэтого энергоресурса. С вводом второго энергоблока станция будет генерировать порядка 18,5 млрд кВт/ч электрической энергии и обеспечит замещение около 14,5 млрд куб. м природного газа".

Виктор Каранкевич рассказал, что есть конкретный график выполнения работ на каждом этапе. "Сейчас на уровне 50 % будут проводиться испытания в рамках этапа "Энергопуск". После будет переход на этап опытно-промышленной эксплуатации, где будет происходить освоение мощности реакторной установки и турбогенератора от 50 %до 100 %. И важно, что испытание будет проходить на различных режимах работы энергоблока вплоть до того, что будет полное отключение блока от сети, - подчеркнул министр. - Это будет как на этапе энергетического пуска, так это будет и в рамках опытно-промышленной эксплуатации. Будет именно проводиться испытание по отключению блока от сети, от белорусской энергосистемы. Главное - чтобы мы убедились в надежности работы оборудования, технологических систем, именно систем безопасности, автоматикии в соответствииработывсех этих систем проектным показателям, проектным параметрам".