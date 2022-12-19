Каранкевич: Окончательных решений о цене на газ для Беларуси на 2023 год пока нет

Переговоры с РФ по цене на газ для Беларуси на 2023 год продолжаются, окончательных решений нет. Об этом заявил 19 декабря заявил журналистам министр энергетики Виктор Каранкевич, сообщает БелТА.

"В рамках реализации союзных программ белорусская сторона своевременно подготовила предложения как по формированию цены на газ для Беларуси на 2023 год, так и по принципам создания объединенного рынка газа Союзного государства. Эти подходы неоднократно обсуждались на уровне экспертов, представителей заинтересованных госорганов и ведомств. Это чувствительные вопросы, который затрагивают многие аспекты, внешние факторы также оказывают определенное влияние. Требуется углубленная проработка этих предложений, глубокий анализ. Пока окончательных решений нет, переговоры продолжаются. Данные вопросы будут рассмотрены на самом высоком уровне",

- сказал Виктор Каранкевич.