Каранкевич: В Беларуси будут расширены работы по модернизации электросетей

В Беларуси будут расширены работы по модернизации электросетей. Об этом рассказал министр энергетики Виктор Каранкевич. В прошлом году было построено и модернизировано порядка 2700 км электросетей. В нынешнем стоит задача увеличить объем до 3 тыс. км. Также продолжаются работы по реконструкции подстанций различных классов напряжения. За прошлый год введены в строй 20 таких объектов. Большинство из них реализованы с применением новейших технологий автоматизации и цифровизации, что существенно повышает надежность энергоснабжения потребителей.