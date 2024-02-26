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Каранкевич: В Беларуси будут расширены работы по модернизации электросетей

В Беларуси будут расширены работы по модернизации электросетей. Об этом рассказал министр энергетики Виктор Каранкевич. В прошлом году было построено и модернизировано порядка 2700 км электросетей. В нынешнем стоит задача увеличить объем до 3 тыс. км. Также продолжаются работы по реконструкции подстанций различных классов напряжения. За прошлый год введены в строй 20 таких объектов. Большинство из них реализованы с применением новейших технологий автоматизации и цифровизации, что существенно повышает надежность энергоснабжения потребителей.

Масштабная электрификация стала возможной благодаря Белорусской АЭС. Станция суммарно выработала уже 25,4 млрд кВт/ч электроэнергии. Это позволило заместить почти 7 млд кубометров природного газа.

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