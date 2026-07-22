Каравай озимого ячменя в Минской области превысил 300 тыс. тонн

Более 300 тыс. т - столько весит каравай озимого ячменя в Минской области. Это самый высокий показатель в стране. Средняя урожайность культуры составляет почти 54 ц/га.

Щедрый урожай гарантирует продовольственную безопасность страны. А начинается все с работы ученых в лабораториях и на полях практического центра по земледелию в 500 гектаров. Здесь сосредоточены уникальные культуры - от элитных сортов пшеницы и рапса до кормовых трав, составляющих основу всей животноводческой отрасли Беларуси. Отечественные селекционеры выводят идеальную формулу для зерновых: максимальная урожайность и устойчивость к климатическим перепадам. В помощь точное земледелие, цифровые технологии и беспилотные летательные аппараты в АПК.

"Задачи перед собой мы поставили амбициозные. Если брать зерновую группу, то сорта должны быть с потенциальной урожайностью не ниже 100 ц/га. Урожайность зернобобовых и масличных культур должна быть не ниже 60 ц/га", - рассказал гендиректор НПЦ НАН Беларуси по земледелию Сергей Кравцов.

Виктор Буштевич, руководитель отдела НПЦ НАН Беларуси по земледелию: "Одного идеального сорта быть не может. Сорта должны иметь различия и по ряду признаков, и по направлению использования. Мы широко испытываем сорта и в Российской Федерации, в частности, сорт озимой пшеницы "мила" включен в Государственный реестр селекционных достижений Российской Федерации. Уникальный сорт "амелия" наиболее возделываемый в республике, он получил свое признание за потенциал урожайности".

2025-й стал годом исторического рекорда для белорусской селекции. Коллектив Научно-практического центра по земледелию защитил и официально районировал сразу 26 новых сортов сельскохозяйственных культур.