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Каравай-2019 становится все больше

В ближайшие дни погода будет помогать. По крайней мере - не сильно мешать. Лидером по намолоту и темпам традиционно является Брестская область. На ее счету практически 600 тысяч тонн. В лидерах по количеству собранного урожая также Гродненский и Минский регионы. Средняя урожайность по стране - 38,1 центнера с гектара.

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