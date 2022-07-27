Каравай-2022 в Беларуси уже весит 883 тысячи тонн

В Беларуси продолжается массовая уборочная зерновых. Кампания набирает темп. Намолот зерна стремительно приближается к миллиону. На сегодня каравай-2022 весит 883 тысячи тонн.

В лидерах Брестская область - здесь обмолотили четверть площадей, почти 13 % - в Гомельском регионе, 10 % - в Гродненском и 9 % в столичном. Только начинаются работы в Могилевской и Витебской областях. В целом виды на каравай обнадеживающие. Планируется собрать 9-10 миллионов тонн зерна.