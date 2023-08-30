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Каравай-2023 теперь весит 7 млн тонн
Госзаказ по зерну практически выполнен. Уборочная колосовых завершается. К обеду белорусские хлеборобы достигли значимого рубежа - каравай-2023 теперь весит 7 млн т, включая рапс. Убрать осталось менее 4 % площадей. А значит скоро пройдут "Дожинки".
Хозяйства приступили к уборке крупяных культур (собирают гречиху и просо), активно идут работы на полях с картофелем. В закромах уже 26 тыс. т второго хлеба. Зеленой массы кукурузы собрано 1 млн 282 тыс. т, убирают и льнотресту. На некоторых полях уборочная уже перешла в посевную, например, уже завершен сев озимого рапса.
Еще есть 286 тыс. га кукурузы на зерно, где мы рассчитываем получить 1,7 млн тонн зерна. Мы практически снивелируем потребность с учетом остатка с прошлого года для животноводства. Зерна нам достаточно для того, чтобы выполнить госзаказ.
Не менее важный этап уборочной кампании - это заготовка кормов. Чтобы на столах белорусов был и хлеб, и молоко, и мясо, аграрии приступили к уборке кукурузы, подошли и к многолетним травам третьего укоса.
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