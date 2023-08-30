Каравай-2023 теперь весит 7 млн тонн

Еще есть 286 тыс. га кукурузы на зерно, где мы рассчитываем получить 1,7 млн тонн зерна. Мы практически снивелируем потребность с учетом остатка с прошлого года для животноводства. Зерна нам достаточно для того, чтобы выполнить госзаказ.

Владимир Гракун, замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси