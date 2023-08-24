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Каравай-23 продолжает прибавлять
Каравай-23 продолжает прибавлять. Многие хозяйства уже на финишной прямой. Хлеборобы страны все ближе к 7 млн тонн зерна с учетом рапса. Зерновые колосовые и зернобобовые культуры в Беларуси убраны более чем на 90 % площадей. Сразу 6 экипажей, направленных в помощь из южных районов Могилевской области, трудятся на ниве в Горецком районе, в том числе на полях сельхозпредприятия "Маслаки". Общий намолот здесь почти 7,5 тысяч тонн.
Надо помочь северным районам. Все-таки хлеб убираем. Хорошо, можно сказать - поселили в домик, нас три экипажа ехало. Кормят - завтрак, обед, ужин - все как положено. Пока, вот, погода, надо стараться убирать.
Заканчиваем уборку, это последний участок озимой пшеницы. Урожайностью, уборкой я доволен. 44 ц/га - это на два центнера выше прошлого года. Госзаказ давно выполнили. Вся пшеница пошла третьим классом, отмечу, что в этом году клейковина очень высокая - 28-29.
Считанные даже не дни, а часы до окончания уборочной и в хозяйстве "Коптевская Нива". Здесь почти 95 % зернового клина отданы под озимую пшеницу белорусского сорта "гирлянда". Несмотря на капризы погоды, удалось получить выше, чем прежде - урожайность этой культуры в 44 центнера с гектара.
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