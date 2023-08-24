Каравай-23 продолжает прибавлять. Многие хозяйства уже на финишной прямой. Хлеборобы страны все ближе к 7 млн тонн зерна с учетом рапса. Зерновые колосовые и зернобобовые культуры в Беларуси убраны более чем на 90 % площадей. Сразу 6 экипажей, направленных в помощь из южных районов Могилевской области, трудятся на ниве в Горецком районе, в том числе на полях сельхозпредприятия "Маслаки". Общий намолот здесь почти 7,5 тысяч тонн.