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Каравай Минской области на сегодня весит почти 1 миллион 940 тысяч
Об общем каравае Минской области. На сегодня он весит почти 1 миллион 940 тысяч тонн хлеба. Осталось обработать 2% полей. Хозяйства Солигорского, Слуцкого, Пуховичского и Минского районов приближаются к завершению жатвы.
И самый большой урожай на сегодня - в Слуцком районе. Намолочено более 161 тысячи тонн зерна. Ненамного отстают хлеборобы Минского района. Здесь аграрии собрали более 153 тысяч тонн. Далее идет Копыльский район. С намолотом более 145 тысяч тонн зерна.
Топ-лист по урожайности возглавляет Несвижский район - 67 центнеров с гектара. Далее Дзержинский район - 57. В тройке лидеров - Клецкий и Минский районы. Там зерновые дают по 56 центнеров с гектара. Средняя урожайность на сегодня значительно выше прошлогодней - 41 центнер с гектара.
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