Каравай Минской области на сегодня весит почти 1 миллион 940 тысяч

Об общем каравае Минской области. На сегодня он весит почти 1 миллион 940 тысяч тонн хлеба. Осталось обработать 2% полей. Хозяйства Солигорского, Слуцкого, Пуховичского и Минского районов приближаются к завершению жатвы.



И самый большой урожай на сегодня - в Слуцком районе. Намолочено более 161 тысячи тонн зерна. Ненамного отстают хлеборобы Минского района. Здесь аграрии собрали более 153 тысяч тонн. Далее идет Копыльский район. С намолотом более 145 тысяч тонн зерна.



Топ-лист по урожайности возглавляет Несвижский район - 67 центнеров с гектара. Далее Дзержинский район - 57. В тройке лидеров - Клецкий и Минский районы. Там зерновые дают по 56 центнеров с гектара. Средняя урожайность на сегодня значительно выше прошлогодней - 41 центнер с гектара.



