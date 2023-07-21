Каравай Минской области превысил 180 тысяч тонн, средняя урожайность почти 38 центнеров с гектара

Мы видим ее рост и состояние посевов. И мы примем взвешенное решение, какое количество этой культуры убирать на корма, а какое на зерно с учетом потребностей нашего животноводства. Большинство продукции растениеводства - это составная часть рациона нашего животноводства. Это не только КРС, но и свинина, птица, причем не только курица, но и индейка, перепелка. То есть этого огромная часть АПК Минской области.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома