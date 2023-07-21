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Каравай Минской области превысил 180 тысяч тонн, средняя урожайность почти 38 центнеров с гектара
Когда каждый погожий день приносит максимум пользы. Каравай Минской области на сегодня превысил 180 тысяч тонн зерна. Средняя урожайность почти 38 центнеров с гектара. Более 80 % из этого объема - озимый ячмень. Всего в полях центрального региона работают свыше 1 700 комбайнов.
Все актуальные и стратегические вопросы уборочной кампании сегодня обсуждали на расширенном селекторном совещании у главы государства. Механизация, растениеводство, животноводство, кадры, топливо, сама уборка, а также условия хранения урожая - затронули все темы. Как отметил губернатор Минской области Александр Турчин, с учетом дождей в последние дни хорошей результативности аграрии ждут и от кукурузы.
Мы видим ее рост и состояние посевов. И мы примем взвешенное решение, какое количество этой культуры убирать на корма, а какое на зерно с учетом потребностей нашего животноводства. Большинство продукции растениеводства - это составная часть рациона нашего животноводства. Это не только КРС, но и свинина, птица, причем не только курица, но и индейка, перепелка. То есть этого огромная часть АПК Минской области.
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