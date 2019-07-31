Каравай Минской области весит уже 740 тысяч тонн зерна

Уборочная кампания приближается к медиуму. С полей убрано почти 40 процентов нового урожая. В хозяйствах центрального региона уже появились первые экипажи-двухтысячники. Наибольший намолот пока на юге региона.



Таким образом, среди 22 районов самый большой урожай в Несвижском районе - 87 тысяч тонн. На втором месте хлеборобы Слуцкого. На их счету 69 тысяч. Бронзу за намолот "золота" удерживает Копыльский район, здесь аграрии собрали почти 62 тысячи тонн зерна.



Что касается урожайности, лидирует также Несвиж, где собирают 60 центнеров с гектара. В тройке лидеров Клецкий район - здесь 49 - и - Дзержинский - 48 центнеров с гектара. Средняя урожайность по области 35 центнеров с гектара.