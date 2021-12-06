Картофеля и основных видов овощей хватит для Минска до конца весны

Столичные стабилизационные фонды активно включились в работу по обеспечению соцобъектов, а также магазинов продуктами в зимний период. В этом году объемы закладки картофеля и всех основных видов овощей увеличили по сравнению с прошлым. Его хватит для города до конца весны. Об этом сегодня заявили на предприятии "Партизанское", которое с рабочим визитом посетили председатель Совета Республики Наталья Кочанова и мэр Минска Владимир Кухарев. Гости ознакомились с условиями хранения овощной продукции и яблок. Кисло-сладких плодов, кстати, хранится 800 тонн. Наталью Кочанову интересовали в том числе и вопросы закупочных, розничных цен и ассортимент. Была и возможность кратко побеседовать с рабочими предприятия.



Отметим, в следующем году столичное предприятие "Партизанское" отметит 25-летие. Оно одно из крупнейших в стране, которое занимается оптовой торговлей сельхозпродукцией.