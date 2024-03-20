Картун: Все экономические процессы и сферы экономики должны быть сбалансированы

Что такое экономическая безопасность страны, в программе "Экономическая среда" рассказали эксперты.

"Экономическая безопасность - это состояние защищенности отраслей и сфер экономики от воздействия угроз, препятствующих устойчивому социально-экономическому развитию нашей страны", - такое толкование, изложенное в новой редакции Концепции национальной безопасности, дал заместитель начальника управления Государственного секретариата Совета безопасности Анатолий Хлебоказов. "Простое, вроде бы предельно понятное толкование, тем не менее немножко нужно пояснить. Объект защиты - это отрасли и сферы. Что такое отрасли экономики, всем известно - промышленность, сельское хозяйство, транспорт и так далее. Сферы: денежно-кредитная (зона ответственности Национального банка), бюджетно-финансовая (Минфин), внешнеэкономическая и инвестиционная, а также энергетическая и продовольственная. Только эти, - подчеркнул он и обратил внимание, что к сфере экономической безопасности не относятся вопросы научно-технологической, социальной и демографической безопасности. - Эти вопросы являются самостоятельными сферами национальной безопасности, они изучаются и рассматриваются отдельно".

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Первый заместитель министра экономики Андрей Картун добавил, что все сферы взаимосвязаны, включая демографическую, социальную и даже военную, и, безусловно, влияют на экономическую безопасность. Но есть точное определение: экономическая безопасность - это степень или возможность экономики реагировать на те или иные внешние угрозы, риски и вызовы.

"Самый главный принцип - это принцип сбалансированности. Все экономические процессы и сферы экономики должны быть сбалансированы, поэтому если какая-то одна выпадает и начинает болеть, то это тянет всегда за собой другие сферы. Поэтому самый главный принцип - обеспечить сбалансированность функционирования экономики", - отметил замминистра.

Экономическая безопасность становится базисом для экономического развития страны. На сегодняшний день с учетом возрастания рисков, угроз, в том числе и внешних, возрастает необходимость обеспечения экономической безопасности, отметила заведующая кафедрой экономической безопасности Белорусского государственного университета Татьяна Гораева.

Важно выявление негативных процессов в экономике страны и выделение угроз для своевременного пресечения, подчеркнул заместитель директора Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Виктор Франскевич.

Классические индикаторы в мировой практике для всех одинаковые. Их три: доля бюджета ВВП, госдолг к ВВП, красной нитью проходит у всех экономик стран - это уровень инфляции. Это тоже такой классический показатель, который характеризуют степень защищенности или болеет экономика или не болеет. Очень важно иметь широкий набор всех индикаторов для того, чтобы понимать общее состояние экономики. Андрей Картун, первый заместитель министра экономики

У России 40 таких индикаторов, нам достаточно сегодня 15, но в новой редакции концепции их будет 17, сказал Анатолий Хлебоказов. "Прямое расширение - это не значит улучшение. Индикаторы - это основной наш инструмент. Чтобы дать правильную оценку, нужно изучить динамику каждого индикатора. И что еще более важно, нужно понимать, почему каждый индикатор движется в ту или иную сторону. У каждого индикатора есть своя составляющая из нескольких подкомпонентов. Каждый нужно знать. Возникает иногда ситуация такая, что состояние индикатора, допустим, позитивное, то есть находится в положительной зоне, однако в динамике из года в год у него ухудшение. Это надо учитывать при формировании оценки", - считает он.

Важно, что стоит за положительным индикатором, что внутри, высказал свое мнение Андрей Картун. "Потому что если конъюнктурный какой-нибудь фактор сыграл на руку этому индикатору, то мы понимаем, что без этого конъюнктурного ситуация будет очень плохая. Поэтому мы должны тоже это понимать и вовремя реагировать, страховаться, - уверен он. - Внутри принцип светофора: красный, желтый, зеленый. Если в красной зоне постоянно находятся индикаторы, динамика отрицательная, даже когда в желтой зоне находится индикатор, то тогда мы уже начинаем говорить о том, что все-таки нужно реагировать".