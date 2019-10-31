"Кастрычнiцкi эканамiчны форум" в Минске объединил ключевых экономистов региона

Минск на несколько дней стал площадкой для обстоятельного экономического диалога. "Кастрычніцкі форум" - а он успел себя зарекомендовать ведущей профильной конференцией - объединил ключевых экономистов региона. Как торговые войны меняют мировую реальность?



Укрепит ли ВТО экономическую безопасность Беларуси? И когда будет готова дорожная карта повышения эффективности нашей экономики? Повестка дискуссий не ограничена точечными внутренними сложностями Беларуси. Это всегда совместный поиск решений на благо глобального экономического роста.



Как Беларуси поддержать этот тренд на развитие? Ольга Анищенко спросила участников масштабных дискуссий.



Большой экономический разговор в Минске - "Кастрычніцкі форум" - ежегодный центр притяжения весомых международных структур. Всемирный банк, ВТО, МВФ, высшая школа экономики, аналитики-тяжеловесы и исследователи самых высоких рангов - заявка организаторов всякий раз впечатляет, но не удивляет. Здесь разговор всегда с прицелом на международную экономическую реальность. Как Беларуси приспособится к изменяющимся условиям? Истина, как водится, всегда в дискуссиях.







Весь нынешний год мир провел в ожидании нового кризиса

В итоге рецессию отсрочили, но справится ли глобальная экономика с последствиями торговых войн мирового масштаба? Говорят одно: роста нефтяных котировок ждать не приходится. Для Беларуси это означает отсутствие комфортных внешних торговых условий, с одной стороны. Но есть и другая.

А. Турчин: Будущая пятилетка должна стать цифровой

Нефтяная зависимость Беларуси для экономики, конечно, вызов, но не ключевой. Сегодня главное - подстроиться под технологические изменения мира. Первый вице-премьер с трибуны форума предрекает углеводородам роль второго плана. Для роста нужен интеллектуальный продукт, а технологии уже разрешают любые споры экономистов.

Александр Турчин, первый заместитель премьер-министра Беларуси

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"Мы годами как могли оберегали внутренний рынок, к примеру, товаров легкой промышленности. Сетовали то на челноков, то на мелких торговцев. Но появился AliExpress, появились платформы, и стало понятно: все наши меры по защите рынка стали бессмысленны и бесполезны".



Очевидный потенциал роста рабочих мест где угодно, но, увы, не в индустриальном или аграрном секторе

И это лишь один пример технологичности нынешней экономики. И очевидный потенциал роста рабочих мест где угодно, но, увы, не в индустриальном или аграрном секторе. Так, ПВТ уже догнал аграриев по вкладу в белорусский ВВП. Государству важно подстроиться под нужды прогресса, а будущая пятилетка должна стать цифровой и по сути, и духу.

Услуги, к слову, усилят свой вес в мировой торговле, прогнозируют на форуме экономисты ВТО, и у Беларуси будет больше возможностей нарастить этот экспортный курс, намекая на скорое членство во Всемирном торговом клубе. 165-м его участником наша страна рассчитывает стать уже в июне будущего года. Переговоры сейчас активны как никогда.

Роберт Купман, главный экономист ВТО:

"Мы видим, что Беларусь делает максимум для скорейшего завершения переговоров. Главное - у всех сторон четкое понимание целей. ВТО даст Беларуси предсказуемость в работе на внешних рынках. Снижение торговых издержек (как по импорту, так и по экспорту) - это ключевая выгода для страны".







Финансовое плечо для экономики - особая тема на форуме. Весомая квота в реализации масштабных проектов в самых разных сферах - за Беларусбанком. Он выступил генеральным партнером. Более 40 % кредитного портфеля - такова доля банка в поддержке реального сектора. И это направление усиливает свои позиции. Тем более ликвидности достаточно. И на внутреннем, и на международных рынках.

Веское слово на форуме скажет Международный валютный фонд

Его миссия накануне начала свою работу в Беларуси. В фокусе - оценка экономической ситуации. Диалог может поспособствовать даже пересмотру прогнозов роста белорусской экономики. А вот вопрос привлечения новых кредитов от фонда не стоит. У Минска пока другие задачи.

Беларусь и Всемирный банк готовят программу повышения эффективности экономики страны

Речь о программе повышения эффективности белорусской экономики. Всемирный банк помогает стране прийти к общему знаменателю. Затягивать с ее реализацией не будут, уверяют в правительстве. Но и с плеча рубить не станут. Ведь отдельные пункты особо чувствительные. Оплата коммуналки, например. Постепенно и безболезненно - таков определяющий подход.

Всемирный банк в качестве помощника согласовывает меры будущей экономической политики для Беларуси. Повышение эффективности госпредприятий, рост устойчивости финсектора, тарифная политика - дорожная карта предполагает ряд направлений.

Алекс Кремер, глава представительства Всемирного банка в Беларуси:

"Мы предлагаем Беларуси, помимо других мер, сосредоточиться на системе социальной защиты граждан. Важно работать над ее усилением. Ведь в нынешних условиях, когда люди более мобильны, чаще меняют работу, а к этому вынуждает реструктуризация экономики, они не должны бояться таких перемен с точки зрения социальной защиты".