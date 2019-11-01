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"Кастрычнiцкi форум" завершил свою работу в Минске
Возможности для белорусского экспорта сегодня в фокусе внимания и участников "Кастрычніцкага форуму". Он завершил свою работу в Минске. О спросе и предложениях в мировой торговле говорили на тематической панели "Пояс, путь, Россия и новые возможности для белорусского экспорта". Здесь важно учитывать и специфику рынков, и меняться под изменяющиеся потребности.
О своей роли в продвижении национальных интересов за рубежом и факторах роста экспорта Глава государства высказался буквально на днях. Задача Президента - наладить контакт на самом высоком уровне, а все остальные ведомства (правительство, МИД и профильные структуры) должны подтягиваться и по следам переговоров активно продвигать наши товары.
Какие на сегодня сдерживающие факторы и на что нужно обращать внимание, чтобы не терять своих позиций во внешних продажах? В теме разбиралась наш корреспондент Светлана Лукьянюк.
Экспорт как точка роста
В поиске точек роста для белорусской экономики экспорт всегда занимал лидирующие позиции. Наша экономика открыта, интересы есть и на Западе, и на Востоке. Новые рынки сбыта - это задачи, которые решают и гиганты машиностроения, и предприятия пищевой промышленности. Да, у наших покупателей есть хорошее восприятие товаров под маркой "Сделано в Беларуси", но его постоянно нужно подкреплять качеством и быть конкурентоспособным на рынке.
Спрос и предложения мирового рынка
Здесь уже на отлаженных схемах не продвинуться. Нужны новые, ведь внешние продажи для нас важны. Мировой экспорт составляет до 30 %, то у Беларуси вдвое больше: 60+. При том, что глобальный рынок перенасыщен товаром. Покупателей меньше, чем производителей.
Развитие конкуренции
Предприятия-экспортеры - это и крупная госиндустрия, и частный бизнес. Чтобы сохранять свои позиции на внешних рынках, держать свои ниши, нужны новые продукты. И здесь речь идет об увеличении производительности труда и товарах с высокой добавленной стоимостью.
Деловые услуги
Свои коррективы вносит и 4-я промышленная революция. Маржинальность инновационных продуктов сегодня превышает в разы маржинальность сырьевых продуктов. Цифровые технологии во всех сферах - это гарантия востребованности. На прежнем потенциале, багаже еще с советских времен в современный рынок не вписаться.
В цепочке производства продукции все большая роль отводится именно деловым услугам: рекламе, дизайну, маркетингу, транспортным, финансовым и страховым. Как пример, на форуме приводят авто, в производстве которого этих самых услуг не менее трети.
Это руководство к действию для топ-менеджеров наших предприятий. Ведь цифры по экспорту в этом году пока не дотягивают до прошлогодних. По августу около 97 %. Негативно сказался фактор грязной нефти. Но и по товарам приросли менее процента.
О необходимости более агрессивно продвигать белорусский товар говорил на неделе и Президент, отвечая на вопросы журналистов.
Диверсификация экспорта
Экономисты считают, что в продвижении наших товаров важна диверсификация рынков сбыта. Чтоб не зависеть от одного покупателя. Но при этом принятая формула 30-30-30, где равные доли продаж в страны ЕАЭС, Европейский союз и дальняя дуга должна учитывать спрос на тот или иной товар.
Новые рынки для "БелДжи"
Производство двигателей Евро-6 как раз с прицелом на завтрашний день и реальные рынки продаж. В "Великом камне" планируют построить завод с полным технологическим циклом. Моторы для нашего
и на европейский рынок. Сами авто готовы предлагать всему рынку ЕАЭС, Сербии, Польше, Литве.
Финансовая поддержка экспортеров
Беларусь увеличила поддержку экспортеров в лице Банка развития. Она помогает продавать белорусские машины. Набирают популярность строительные услуги, особенно в российских регионах. Объем финансирования уже превысил 600 миллионов рублей в эквиваленте.
Точки роста
Особые надежды в увеличении экспорта и товаров и услуг Беларусь связывает с инициативой "Пояс и Путь". Индустриальный парк как кластер инновационной продукции и транзитные возможности с логистическим хабом в Беларуси. Плюс - прибыльная работа резидентов ПВТ, где все больше продуктовых компаний. А экспорт за полгода почти миллиард долларов. По году планируют эту цифру удвоить.
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