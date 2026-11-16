Касьянов: Более 25 млн куб. м древесины заготавливается в Беларуси ежегодно

Потенциал белорусских регионов - в уникальных культурах и природных богатствах, об этом шла речь и на большом семинаре-совещании в Шклове.

Ставка на деревообработку способна сделать регионы по-настоящему самодостаточными.

Сергей Касьянов, заместитель председателя концерна "Беллесбумпром":

"Основой для развития деревообрабатывающей отрасли, конечно же, является наличие возобновляемого ресурса. В год в республике заготавливается более 25 млн куб. м древесины. Основным консолидированным переработчиком в стране является концерн "Беллесбумпром". Значительным толчком для развития деревообрабатывающей отрасли явилась проведенная в 2007-2015 годах модернизация. Плитная продукция, которая стала выпускаться, позволила развить мебельные предприятия в стране. Развитие деревообработки продолжается".