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Казакевич: В Беларуси схема подготовки кадров высшей научной квалификации - правильная

Казакевич: В Беларуси схема подготовки кадров высшей научной квалификации - правильная

Вопрос подготовки кадров нельзя обойти стороной. Очевидно, что для поддержания жизнеспособности и развития научной сферы в целом нужна выстроенная система подготовки кадров высшей научной квалификации. Насколько она эффективна в Беларуси? А также эффективна ли система подготовки и аттестации научных кадров? На вопросы ответил эксперт Петр Казакевич в ток-шоу "Экономическая среда".

Я однозначно согласен, что пока искусственный интеллект в науке не срабатывает. Ученого пока заменить некем. Основу научной деятельности, безусловно, составляют кадры. Высокую науку без высококвалифицированных кадров иметь невозможно. А на подготовку научных кадров затрачивается много времени и сил. Я могу согласиться, что сама схема, которая сегодня существует у нас в республике, правильная. Но, наверное, мы предъявляем чересчур большие требования.
Петр Казакевич, заместитель Председателя Президиума НАН Беларуси, член-корреспондент НАН Беларуси, доктор технических наук, профессор

По сути, к диссертациям требования должны быть, а вот что с вопросом оформительских дел? Аккуратность, безусловно, должна быть, но это не самое важное в работе.

Также Петр Казакевич добавил, что со временем дадутся некоторые послабления, но останутся те же высокие требования подготовки сути самой диссертации. Конечно, надо понимать, что кандидатская диссертация - это квалификационная работа, а вот докторская работа должна нести в себе уже практический результат. Если кандидатская - это решение задачи, то докторская - решение проблем.

Что собой представляет современная белорусская наука и выгодны ли стране вложения в научные исследования и разработки - смотрите в ток-шоу "Экономическая среда".

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