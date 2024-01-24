Казакевич: В Беларуси схема подготовки кадров высшей научной квалификации - правильная

Я однозначно согласен, что пока искусственный интеллект в науке не срабатывает. Ученого пока заменить некем. Основу научной деятельности, безусловно, составляют кадры. Высокую науку без высококвалифицированных кадров иметь невозможно. А на подготовку научных кадров затрачивается много времени и сил. Я могу согласиться, что сама схема, которая сегодня существует у нас в республике, правильная. Но, наверное, мы предъявляем чересчур большие требования.

Петр Казакевич, заместитель Председателя Президиума НАН Беларуси, член-корреспондент НАН Беларуси, доктор технических наук, профессор