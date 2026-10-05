Казахстан и Беларусь наладили промышленную кооперацию уже по 17 проектам

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На выставке "ИННОПРОМ. Беларусь" много говорилось о кооперации. Насколько важно в Евразийском экономическом союзе делиться своими компетенциями и наработками, рассказал зампредседателя Комитета промышленности МПС Республики Казахстан Мухамед Андаков в "Актуальном интервью".

"Промышленная кооперация с Республикой Беларусь создана по 17 проектам. Первый пример - Railways Systems KZ. Одна из осей привозится из Беларуси, дорабатывается и ставится в Казахстане. Второй пример - у этой компании есть и стрелочные переводы, которые устанавливают на железных дорогах. Они локализовались в Беларуси. Есть еще много инструментов в рамках финансирования промкооперации. Чтобы получить льготное финансирование, три страны ЕАЭС должны участвовать в одном проекте, этим инструментом мы совместно с Беларусью пользуемся. Все это ради реализации совместные проектов и выхода продукции на рынки третьих стран", - поделился гость интервью.

Активно работают на рынке Казахстана белорусские МАЗ, МТЗ и различная сельхозтехника.