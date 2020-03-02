Казахстан готов продавать нефть Беларуси

Продавать нефть Беларуси готов и Казахстан. Главные условия - уплата экспортной пошлины, производство и потребление готового продукта только внутри страны без реэкспорта. В том числе за счет поставок Казахстан намерен нарастить экспорт в нашу страну. В эти дни в Минске находится бизнес-делегация.

Как только будет согласован механизм гарантирования, договор о поставках будет подписан.

В эти дни в Минске находится торговая миссия, сформированная по личному поручению Касым-Жомарта Токаева. В составе делегации прежде всего бизнес: от производителей продуктов питания до разработчиков новейших образцов машиностроения.

Предварительная сумма контрактов, которые будут подписаны по итогам визита, оценивается в 200 миллионов долларов.

Уже в этом году товарооборот Беларуси и Казахстана может взять историческую высоту в миллиард долларов. Потенциал стороны видят в логистике, деревообработке и научном сотрудничестве.



