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Каждая шестая работающая на БУТБ российская компания зарегистрирована в Смоленской области
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08:23
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Александр Лукашенко в Баку встретился с главой Зимбабве
Недавно
Что предложил сделать Вучичу Президент Беларуси для улучшения белорусско-сербских отношений
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Президент Беларуси провел встречу в Баку с Александром Вучичем
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Президент Беларуси приехал на Всемирный саммит по борьбе с изменением климата в Баку
1 час назад
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Республика Беларусь официально теперь партнер БРИКС
21 час назад
Новый этап электоральной гонки - 7 ноября в Беларуси начался сбор подписей от граждан
07.11.2024
17:34
Избран руководящий состав Витебской областной комиссии по выборам Президента
06.11.2024
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Для проведения президентских выборов в Беларуси сформировали 153 территориальные комиссии
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В Беларуси постановлением утверждены правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности
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Журналистка из Сербии: Санкции против белорусского народа несправедливые
12 часов назад
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"Продэкспо-2024" в Минске соберет лидеров продовольственного рынка
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Червяков: Беларусь участвует в обеспечении продовольственной безопасности Китая
2 часа назад
Биткоин обновил рекорд: стоимость криптовалюты превысила 84 тыс. долларов
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В Беларуси владельцы люксовых авто в 2025 году начнут платить повышенный налог
24 часа назад
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В ООН приняли российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма
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1 час назад
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2 часа назад
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