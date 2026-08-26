Каждый гектар в деле: парламентарии обсудили развитие мелиорации в Витебской области

Законодательство в области мелиорации и эффективное использование земель на повестке выездного расширенного рабочего совещания депутатов Палаты представителей в Чашникском районе под руководством Игоря Сергеенко.

Вопросы стратегические. От грамотного использования каждого гектара зависит продовольственная безопасность. Среди особенностей Витебской области - сложный рельеф и тяжелые земли. Именно поэтому для севера страны мелиорация особенно важный фактор в растениеводстве. И здесь нужен комплексный подход. К примеру, в Чашникском районе реализуется проект по реконструкции изношенных мелиоративных систем. В основе перспективные разработки ученых и специалистов сельского хозяйства. Сейчас ко второму чтению готовится закон "О мелиорации земель". Как отмечают парламентарии, его нормы должны идти от практики.

Владимир Колесникович, член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Климат меняется, потребности сельхозпроизводителей меняются, запросы меняются. Назрела необходимость корректировки законодательства по мелиорации земель. Есть требование главы государства, чтобы каждый клочок земли работал. Земля не должна пустовать, все должно приносить пользу нашему государству".

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси - уполномоченный представитель главы государства в Витебской области:

"Какие новации. Во-первых, понятийный аппарат конкретизируется. Вводятся новые понятия, которых не было. Устанавливаются конкретные сроки после проведения мелиорированных работ: в течение месяца объект должен быть сдан в эксплуатацию. Если это проходит в зимнее время, то не позднее мая месяца. Расширяются права облисполкомов, райисполкомов по оценке земель, определению тех видов работ, которые необходимо в первую очередь проводить".

Как было отмечено, итоги работы депутатов Палаты представителей дадут мощный импульс всей мелиоративной отрасли нашей страны. В Беларуси действует масштабная госпрограмма "АПК будущего", где отдельное место отведено программе мелиорации до 2030 года.