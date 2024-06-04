Каждый 13-й житель планеты владеет криптовалютой

Криптовалютой сегодня владеют примерно 562 млн человек, или примерно каждый 13-й житель планеты. За год их стало больше на 120 млн.



Максимальный интерес к цифровым деньгам проявляют в Азиатском регионе, где за год обладателей крипты стало на 22% больше - свыше 326 млн. Следом идет Северная Америка: более 72 млн. Всплеск интереса наблюдают и в Океании - до 3 млн (плюс 114%).



В топ-5 стран по доле владельцев криптовалют вошли Объединенные Арабские Эмираты, Сингапур, Турция, Аргентина и Таиланд.