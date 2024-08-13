Каждый день новые вызовы - как идет уборочная-2024

Получить весомый каравай, обеспечив качественную жатву зерновых, а также заготовить кормовую базу для рентабельного животноводства - такие задачи в эти дни стоят перед белорусскими аграриями. Строгий контроль за ходом уборочной кампании, традиционно, на самом высоком уровне. И профильное министерство ежедневно обновляет данные о битве за урожай. Сегодня по стране с учетом рапса намолочено более 7 млн т зерна. Каждый район и хозяйство стремятся показать лучший результат к "Дажынкам", а еще - внести свой вклад в обеспечение продовольственной безопасности! Наш репортерВиктория Шаркова погрузилась в тему.

Хлеб всему голова - у Николая и Сергея эта пословица семейная. Братья с детства работают на земле, и второй год в тандеме на жатве.

Признаются, каждый день это и новые вызовы. Но все испытания, даже капризами погоды, делают их только сильнее.

Мелочей во времена жатвы просто не бывает. И обед, что называется, по расписанию. Подъезжает "полевой ресторан". Все горячее - только с кухни! Сегодня в меню, к примеру, борщ (спойлер - мяса много), а еще гречка с котлетами и компот.





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Колос за колосом аграрии приближаются к плановым показателям, а механизаторы бьют свои личные рекорды. Так, на полях Витебского района чествовали механизатора Владимира Шибеко. Две тысячи тонн с учетом рапса - результат работы на белорусском комбайне.

"Молотил, молотил, апотом до тысячи дошел, - рассказываеткомбайнер Витебской бройлерной птицефабрикиВладимир Шибеко. - Интерес появился, азарт. И до второй тысячи. В обслуживании этот комбайн проще. Центральная смазка. Не нужно каждую масленку доставать".

Победа всегда мотивирует всех окружающих. И лишний раз показывает, что люди умеют работать. Ну и техника наша способна давать хороший результат. Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома

Помощь в битве за урожай лишней тоже не бывает! Это кадры с самого востока страны, Мстиславского района, где на полях трудится сводный автомобильный взвод. Минобороны выделило опытных и подготовленных армейских водителей. Хлеборобы в погонах ежедневно перевозят более тысячи тонн урожая.

Основной задачей является оказание помощи секционно-гибридному центру "Вихра" в уборке урожая 2024 года на безвозмездной основе. Также оказываем помощь по перевозке зерновых культур, а также по перевозке имущества сельского хозяйства. Аграрии отзываются крайне положительно, говорят о том, что с поставленной задачей справляемся хорошо. Владислав Дрозд, командир сводного автомобильного взвода Вооруженных Сил Беларуси

Массовую жатву постепенно завершают. И, как отмечают в профильном ведомстве, цель по намолоту 10 млн т вполне выполнима!





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На утро убрано 89 % площадей зерновых и зернобобовых культур, практически закончена уборка рапса. Намолот рапса составил 1 млн 55 тыс. тонн. По намолоту зерновых и зернобобовых культур - 6 млн 65 тыс. тонн. Уборка продолжается. Если сельхозорганизаций Брестской области подходят к финишу, 98 %, то сельхозорганизации Гомельской, Гродненской, Минской областей убрали по 92 % площадей. 82 % убрано в Могилевской области, 75 % - в Витебской области. Владимир Гракун, замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси

Продовольствие людям необходимо всегда. Цена на него в мире растет. Президент дает ориентир: аграрная отрасль хоть в стране и на уровне, но движение вперед необходимо, чтобы не обогнали конкуренты.

"Без развития села страны не будет. Ни нашей, ни России, ни Украины, - заявил Александр Лукашенко. - Мы - славяне, люди коллективные по своему духу, менталитету. Поэтому село - это основа. Мы должны сегодня сделать очередной шаг по развитию сельскохозяйственного производства. Потому что без него страны нет, во-первых. А во-вторых, спрос на продовольствие постоянно возрастает и будет расти".

Продовольственная безопасность - залог стабильности. И есть все предпосылки вновь обеспечить ее на 100 %.