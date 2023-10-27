Каждый третий предприниматель в Беларуси сегодня - женщина

Каждый третий предприниматель в стране - женщина, рассказали в Минэкономики Беларуси. Специфика женского бизнеса - это в основном торговля, медицинские, социальные и образовательные услуги. Что важно, последние 3-4 года значительно возрастает количество женщин-предпринимателей в сфере строительства и транспортных услуг. А вообще по субъектам малого и среднего бизнеса динамика положительная: они формируют четверть ВВП страны, занимают свыше 40% в экспорте товаров и более половины в экспорте услуг. Растут и налоговые платежи: в прошлом году темп составил 112 %, почти столько же и в этом году, что говорит об активном развитии предпринимательства в Беларуси.