Каждый второй трактор - из новой линейки

На МТЗ растет доля инновационной продукции. Так, в общем объеме отгрузки ее удельный вес увеличился до 54,3% - сообщили на предприятии. Это значит, что каждый второй выпущенный трактор - из новой линейки либо модернизированный. Всего в прошлом году на заводе произвели продукции почти на 1,7 миллиарда рублей. Среднемесячная зарплата по заводу - 1 400 рублей.