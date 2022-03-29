КГК Беларуси мониторит готовность к посевной в стране: от ремонта техники до обеспеченности ГСМ и семенами

Комитет госконтроля продолжает мониторить ситуацию по весеннему севу. Проверки показывают, что далеко не все хозяйства готовы к посевной. Имеются примеры неготовности техники, ряд организаций испытывает дефицит кадров и удобрений. Проблемные вопросы будут рассмотрены и на заседании коллегии Комитета госконтроля. Главное - выявить узкие места и принять меры, чтобы посеять качественно и вовремя. Съемочная группа "Беларусь 1" вместе со специалистами также отправилась в поля. О результатах рейда - Андрей Ястребов.

Калийные удобрения вовремя лягут в землю, уверяет молодой механизатор сельхозпредприятия "Роднянский" Евгений Титков. Это его первая весенняя кампания в хозяйстве. Сегодня в напарниках младший брат.

Решил, чтобы со мной поработал, к земле привыкал. Стараемся пораньше приходить, чтобы по морозу нам не вносить, чтобы не проваливалось, не резало поля. Начинаешь буксить. Евгений Титков, механизатор сельхозпредприятия "Роднянский"

Регулировка подачи удобрений также в программе обучения возможно будущего агрария. Затем здесь будет запашка. Там не за горами и старт посевной.

Факт Только в этом году в хозяйстве под зерновые отвели свыше 2,5 тысячи гектаров. Работы много, в том числе для техники, которая не должна подвести.

Пока на мехдворе, но уже обкатывает новую технику и Сергей Рябцев. Молодой механизатор с высшим образованием (закончил мехфак БГСХА). В новый сезон въезжает на настоящем гиганте - энергонасыщенном "Беларусе" - доверие от хозяйства. Говорит, скорей бы протестировать в поле.

После зимы уже надо начинать работать, шевелиться. Уже настроение. Да и надо хлеб сеять. Сергей Рябцев, механизатор сельхозпредприятия "Роднянский"

Настрой механизаторов в "Роднянском" стараются поддерживать. За год мехдвор пополнился десятком единиц новой техники, в том числе по программе поддержки юго-восточных районов агрегатами для точного посева кукурузы, моркови, свеклы.





Опрыскиватель, разбрасыватель органических удобрений, в том числе дискатор новый. Наш, витебский, неплохо зарекомендовал себя в работе. Готовы в поле идти. Александр Игнатьев, главный инженер ОАО "Роднянский"

Лучше прошлого года подготовили технику. Мы отремонтировали три энергонасыщенных трактора, три посевных, два комбинированных, СПУ-6, трое плугов. Техника по кормозаготовке подготовлена где-то процентов на 60. Сергей Мартышевский, руководитель ОАО "Роднянский"

Конечно, работы хватает, в том числе в мастерской. Ускорить подготовку к массовому севу призваны проверки хозяйств специалистами Комитета госконтроля, для которых посевная кампания не только даты в календаре. Бесхозяйственности, когда речь идет о продовольственной безопасности, быть не должно.

В данном хозяйстве в прошлое посещение обратили внимание, что из пяти энергонасыщенных тракторов было подготовлено только три. На сегодняшний день все трактора в строю. КГК ежедневно осуществляет контрольные мероприятия за ходом подготовки к посевной и проведением работ. Мы изучаем, как обеспечены хозяйства семенами, удобрениями. Также на контроле вопрос обеспеченности механизаторскими кадрами для работы в две смены. Сергей Власенко, председатель Кричевского межрайонного комитета госконтроля

На сегодняшний день все сельскохозяйственные предприятия района готовы к весеннему севу. Имеется 38 энергонасыщенных тракторов, которые готовы к работе. Два энергонасыщенных трактора пришли буквально на прошлой неделе к нам благодаря поддержке нашего главы государства. За это, конечно, большое спасибо, для нас это очень важно. Марина Воробьева, первый зампредседателя Климовичского райисполкома





Не затягивать с подготовкой к посевной - такие задачи поставлены перед аграриями. Вне зависимости от географического положения мониторинг в каждом хозяйстве. В "Северном" Витебской области показал - из 22 энергонасыщенных тракторов готовы к работе только 17.

Нужно привлекать органы власти областные для оказания какой-то помощи. Самостоятельно хозяйство не справится. Есть проблемы с запчастями, с топливом. Будем надеяться, что вопрос решится. Дмитрий Гукалов, ведущий государственный инспектор Комитета госконтроля Витебской области

Тем более когда объемы под сев немалые - более 3 тысяч гектаров. Да и земли сложные, нередко приходится задействовать технику на гусеничном ходу. Поэтому и такое пристальное внимание к ее готовности.

Стремление у людей есть сегодня, желание к работе. Где-то если надо и попозже остаться, где-то и в выходные выйти. В этом проблем нет. Немного этого материального снабжения и в принципе все у нас будет на должном уровне. Сергей Ермакович, первый зампредседателя Городокского райисполкома