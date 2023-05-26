Хабаровский край России увеличивает объемы продукции в Беларусь

Рыбий жир и рыбная кормовая мука - Хабаровский край России увеличивает объемы этой продукции в Беларусь. Регион считается морским, поэтому есть планы по лососю и сельди.

Мы же в свою очередь поставляем на Дальний Восток, помимо продуктов питания, сельскохозяйственную, дорожную и карьерную технику в больших объемах. А еще лифты. Готовы строить социальные объекты и молочно-товарные фермы.

В рубрике "Ближе некуда" родина китов и самолетов - Хабаровский край.

Здесь можно увидеть в естественной среде на расстоянии вытянутой руки китов. Но это летом. Даже говорят, это их родина. А еще Хабаровский край - родина самолетов.

Когда тебе подрезают крылья, а ты расправляешь их еще с большой силой. И это касается не только самолетов. Пусть авиастроение и пострадало сильнее многих от всех этих внешних вызовов и угроз. На авиастроительном заводе в городе Комсомольск-на-Амуре собирают первый российский импортозамещенный самолет. И у белорусов есть свой интерес.

Дальность полетов таких лайнеров анонсируют до 4,5 тыс. км. Планируется, что он станет основным ближнемагистральным в парке российских авиакомпаний. "Аэрофлот", например, уже подписал контракт на покупку 89 таких самолетов до 2030 года. Наверняка, присматривается и Белавиа.

К тому же в мае, когда с визитом в Беларуси была официальная делегация края, говорили, что "хотим поставлять вам самолеты".

Серийные поставки новых самолетов российским авиакомпаниям планируют начать в 2024-м. Белорусов интригуют не только новыми суперджетами.

А это уже пример промышленной кооперации. В прошлом году на базе Хабаровского радиотехнического завода открыли сервисный центр МАЗа. Специализируются на гособоронзаказе. Гражданская линейка - направление новое.

Недра края богаты полезными ископаемыми. В прошлом году поставили рекорд по золоту (почти 28 тыс. тонн). Добывают серебро. А сколько олова и меди, угля! И на все это нужна техника.

Предприятие "ПромМаш". Его специализация - двигатели больших машин. Пока ремонт, но смотрят глобальнее - Хабаровскому краю нужен дилерский центр. Сейчас обслуживаются теми, что в Москве и Смоленске. Но расстояния. А ведь именно на Дальнем Востоке сосредоточен значительный парк техники БелАЗ. План намечен. Выделена площадка под 3 тысячи квадратов.

А ведь есть еще в Хабаровском крае "Дальэнергомаш". Единственный на Дальнем Востоке завод энергетического машиностроения. Среди заказчиков "Нафтан" и "Гродно Азот". Перспективу видят Белшина, МТЗ, "Моготекс".

А еще в Хабаровске, как и по всей России, очереди за белорусскими продуктами. И, как оказалось, многократный рост спроса на нашу косметику. Говорят, бренды мировые ушли, но варианты быстро нашлись. Причем натуральные.

А как съемочную группу из Минска встречали в магазине косметики. С белорусским флагом! И так гостеприимно абсолютно на любом предприятии или магазине Хабаровского края. Нас разделает 9 тысяч километров, а мы действительно ближе некуда.