Хэйхэ - точка сопряжения: чем удивляет посетителей первый нацпавильон белорусских товаров в Китае

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Первый национальный павильон белорусских товаров официально открыт в Китае. Он расположился в городе Хэйхэ провинции Хэйлунцзян.

Проект является не только важным символическим шагом в преддверии 35-летия дипотношений, но и новым взглядом на логистику поставок белорусских товаров в Китай.

Ворота Минска теперь не только встречают гостей белорусской столицы на привокзальной площади, но и покупателей первого в Китае национального павильона белорусских товаров в городе Хэйхэ. Концепция подсказывает покупателю, что здесь его точно будут ждать. Интерес к проекту проявил как местный бизнес, так и региональные власти. Уже совместные усилия приносят плоды.

Павильон № 1 стал символом воплощения стратегии торгово-экономического сотрудничества между странами и продвижения продуктов под брендом "Сделано в Беларуси" на китайский рынок. В перспективе открывается возможность развития сети подобных павильонов и в провинции Хэйлунцзян, и в Китае в целом.

Напитки, печенье, вафли, шоколад, консервы, фруктовое пюре и сухое молоко - в общем, каждый покупатель найдет товар для себя. Впрочем, эта задача уже успешно выполняется. Заглянули в корзины первых гостей. "Взяла белорусское обезжиренное сухое молоко, его купила для мамы. У нее есть заболевание, а обезжиренное очень полезно для здоровья. Еще продегустировала вафельное печенье. Дома поедим", - поделилась покупательница.

Доверие к белорусским продуктам формируется не только в офлайне. В Китае их знают и на маркетплейсах не первый год. Зона онлайн-продаж уже функционирует и в первом национальном павильоне.

Бай Хао, директор по онлайн-операциям китайской компании:

"У павильона белорусской продукции есть официальная авторизация от китайского правительства и посольства, и это на онлайн-платформе обеспечивает высокий уровень доверия потребителей. Кроме того, потребителей волнует качество продукции. У нас есть соответствующее разрешение, обоснование, а также полный комплект документов и отчетов о проверке качества. Это обеспечивает достоверность продукции, поэтому степень доверия потребителей к нам очень высока".

Город Хэйхэ - это уникальный транспортный узел в Китае, и все потому, что на другом берегу располагается город Благовещенск. Сегодня это очень хороший центр сопряжения инициативы "Один пояс - один путь" и Евразийского экономического союза. Географическую близость используют как возможность для укрепления логистических связей. Детально вопросы взаимодействия с городом Хэйхэ обсудили на официальной встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Китае Александра Червякова и мэра народного правительства Хэйхэ Чжаня Минсю. Например, для создания сети национальных павильонов важно определить оператора, который сможет курировать управление и содействовать поставкам продукции. В перспективе платформа зоны свободной торговли Хэйхэ может стать полноценной базой для двустороннего сотрудничества.

Беларусь и Китай сегодня прилагают максимум усилий для эффективного сотрудничества и наращивания товарооборота. К слову, планка в 10 млрд долларов уже не кажется заоблачной мечтой, а вполне выполнимой задачей по итогам 2026 года, ведь Беларусь готова поставлять качественную продовольственную и промышленную продукцию.