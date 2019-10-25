ХII Евразийский экономический форум проходит в итальянской Вероне

ХII Евразийский экономический форум стартует в итальянской Вероне. В участниках 1,5 тысячи представителей почти из 40 государств. В двухдневной повестке форума вопросы создания экономики сотрудничества от Атлантики до Тихого океана, вызовы глобальной энергетике и климатические изменения. Отдельные сессии посвящены цифровой экономике Большой Евразии.