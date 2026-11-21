КУП "Минскхлебпром" всегда славился своими традициями - стадийным производством серьезным контролем качества за заквасочным и заварочным отделениями, заявил гендиректор КУП "Минскхлебпром" Виктор Жиромский в "Актуальном интервью".

Производство неотступно следует технологиям, нормам и правилам. Минскхлебпром разрабатывает зерновые хлеба, хлеба с различными добавками - льносеменем, рапсом. В самом приготовлении хлеба также используется рапсовое масло. Глава предприятия уверен, что именно за счет постоянства технологий получается качество продукции.

"В месяц производится порядка 5 тыс. хлебобулочных изделий. Из них порядка 180 т - кондитерские изделия, еще 180 т идет на экспорт. Кондитерских наименований насчитывается на заводе приблизительно 180, экспортных - порядка 100", - назвал цифры гендиректор КУП "Минскхлебпром".

Всего предприятие предлагает около 500 наименований хлебобулочных и кондитерских изделий. Это хлебы, батоны, пряники, печенье, торты, тесто замороженное, круассаны, замороженные слоеные изделия, слойки. Для комбината школьного питания изготавливается тесто и печенье на сливочном масле.

"В 99 % все производится из белорусского сырья", - подчеркнул Виктор Жиромский. По его словам, на экспорт Минскхлебпром также поставляет широкий спектр продукции - хлеб с семечками, курагой, черносливом и темные хлебы.

Работают на заводе и над новыми направлениями - хлебы небольшого развеса с различными добавками: рапсом, льносеменем, семенами подсолнечника, тыквы. Выпускаются и белковые хлебы для здорового питания.

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