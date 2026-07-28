Хлеб, знаменитый картофель и молоко: как ОАО "Кушлики" обеспечивает продовольственную безопасность

Уборочная страда для аграриев страны - всегда один из самых главных продовольственных экзаменов. Хлеборобы Витебщины на уборку зерна традиционно выходят позже остальных. На погоду не жалуются: многолетний опыт научил оперативно реагировать на капризы небесной канцелярии. Пока на полях пшеница набирается спелости, аграрии Полоцкого района не теряют времени: завершают последние защитные обработки посевов, убирают ранние зерновые.

"На сегодняшний день озимый ячмень убран с урожайностью 42 ц/га для наших легких земель - это неплохой показатель. У нас более 1000 га зерновых и зернобобовых, 100 га на зерно кукурузы, около 100 га многолетних трав на семена", - приводит статистику директор ОАО "Кушлики" Федор Завадский.

К работам на селе - подход комплексный

Успешный результат на селе во многом зависит от комплексного подхода. Триединство - люди, техника, погода - залог полных зерносушилок, выполнения госзаказа, а значит, и обеспечения продовольственной безопасности.

Для Юрия Панченко нынешняя уборочная 12-я по счету. Несмотря на внушительный стаж и личный рекорд в 120 тонн убранного хлеба в день, каждый выход в поля все же ответственный.

Юрий Панченко, механизатор ОАО "Кушлики":

"От каждого из нас, кто сидит за комбайном, зависит, будет ли хлеб, а хлеб в этом году будет - обещаю, мы для этого делаем все самое необходимое. Рабочий день начинается у нас в 6:30, приходим на работу, обслуживаем технику и в поле. Запчасти у нас по осени начинают заказывать, а ремонтировать технику уже начинаем зимой".

В возделывании картофеля - ставка на качество

Соблюдение технологий земледелия и дисциплина - фундамент, благодаря которому "Кушлики" сегодня одно из передовых хозяйств на Витебщине. И это при низком балле почв! Его здесь приручили давно: кушликовский картофель - бренд не только хозяйства, но и региона. Под второй хлеб в этом году отвели 150 га. Площади не увеличивают намеренно. Ставка - на качество.

Кушликовский картофель - бренд региона

"К уборке мы приступаем в сентябре - в начальных датах. Храним в рационе 4 тыс. тонн, поставляем в Полоцк, Новополоцк. Плюс у нас есть госзаказы. Этот год радует нас тем, что хватает и тепла, среднего, умеренного, и влаги! Будем с урожаем!", - уверяет оператор автоматизированных линий и складов Евгений Сорокин.

Основа для роста молочного производства - кормовая база

Каждая корова дает в среднем 25 л молока

Корма - это основа для роста молочного производства. В "Кушликах" сегодня содержат 640 коров. Каждая в среднем дает 25 литров молока. В основе продукта экстра-класса - принцип 4 "к": коровы, кадры, комфорт и, конечно, корма. В рационе высокобелковые травы: клевер, горох, люцерна.

Практичность, надежность, безопасность для экологии - ключевые требования, которым сегодня отвечает новый молочно-товарный комплекс. Человеческий фактор минимизирован, а вот процесс максимально цифровизирован.

У руля "Кушликов" Федор Завадский без малого 40 лет

Как складывается жизнь в хозяйстве и на селе, во многом определяет руководитель. У руля "Кушликов" Федор Завадский без малого 40 лет. И все эти годы он предан своей земле и делу жизни. Его редко встретишь в кабинете - быстрее найдешь в полях, на мехдворе или молочном комплексе. И в этом отражение его главного принципа: быть не впереди коллектива, а рядом!

"Чтобы достичь успеха – конечно, личный пример. Как ты относишься, так и к тебе относятся - по-другому никак", - делится формулой успеха директор Федор Завадский.

А еще с его легкой руки "Кушлики" получили вторую жизнь! В хозяйстве разбили яблоневый сад, занимаются пчеловодством, находят время и для душевного.



Маленькая церквушка - как напоминание: от нас зависит далеко не все. И, видя такую отдачу, молодежь постепенно выбирает жизнь и работу на селе.



В этом году в хозяйстве запустят пилотный проект для Витебщины - строительство пяти двухуровневых жилых домов.