Хлебный марафон - 2020. Каравай центрального региона прибавляет в весе

В полях продолжается хлебный марафон. С каждым днем каравай центрального региона серьезно прибавляет в весе. Чтобы собрать урожай без потерь, аграрии рационально используют каждую солнечную минуту. Помогает и профессиональный азарт - ставить рекорды жатвы среди аграриев уже стало доброй традицией. С хлеборобами области пообщалась Елена Витко (видео).



