3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Хлебоказов о госдолге Беларуси: что в параметре безопасности, а что вызывает напряжение
Много разных инсинуаций на тему госдолга, отметилзаместитель начальника управления Государственного секретариата Совета безопасностиБеларуси Анатолий Хлебоказовв программе "Экономическая среда". Он обозначил три компонента, которые нужно рассматривать отдельно, говоря о госдолге. Первое - это валовой внешний долг, т. е. совокупный долг государства, Нацбанка и субъектов хозяйствования - 36,9 млрд руб. Если сопоставить, то в Латвии госдолг сегодня 42 млрд, в Литве 52 млрд и в Польше около 400 млрд.
Беларусь находится в параметре безопасности, этот показатель не вызывает каких-то тревог, заверил он.
Смотрите программу "Экономическая среда" ЗДЕСЬ
Далее долг именно сектора госуправления. По словам эксперта, показатель также находится на нормальном параметре и не вызывает тревог. "То, что тревогу вызывает, это индикатор, который характеризует уровень краткосрочных платежей по отношению к золотовалютным резервам. Здесь график напряженный, - сказал Анатолий Хлебоказов. - Правительство и Нацбанк ведут постоянную работу, чтобы ослабить сегодняшний прессинг на 2024-й, каждый год работы проводятся, чтобы сегодня мы платили не 3 млрд, а 2 млрд доллароввнешнего долга. Что-то получается. Мы договариваемся с нашими партнерами, с Россией, с иными странами о том, чтобы снизить ставки и рассрочить платежи по периоду времени. На сегодня он не критичный, но напряженный показатель".
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
В отношении водителя, совершившего смертельное ДТП в Витебской области, возбуждено уголовное дело
Кто представит Беларусь на международном конкурсе авторской песни "Наше поколение"
В рамках акции "Марафон единства" Пинск получил в подарок новый мурал от БРСМ
"Почувствовал себя заново рожденным" - какие эмоции испытал Тиль Швайгер во время визита в Беларусь
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов