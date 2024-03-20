Хлебоказов о госдолге Беларуси: что в параметре безопасности, а что вызывает напряжение

Много разных инсинуаций на тему госдолга, отметилзаместитель начальника управления Государственного секретариата Совета безопасностиБеларуси Анатолий Хлебоказовв программе "Экономическая среда". Он обозначил три компонента, которые нужно рассматривать отдельно, говоря о госдолге. Первое - это валовой внешний долг, т. е. совокупный долг государства, Нацбанка и субъектов хозяйствования - 36,9 млрд руб. Если сопоставить, то в Латвии госдолг сегодня 42 млрд, в Литве 52 млрд и в Польше около 400 млрд.

Далее долг именно сектора госуправления. По словам эксперта, показатель также находится на нормальном параметре и не вызывает тревог. "То, что тревогу вызывает, это индикатор, который характеризует уровень краткосрочных платежей по отношению к золотовалютным резервам. Здесь график напряженный, - сказал Анатолий Хлебоказов. - Правительство и Нацбанк ведут постоянную работу, чтобы ослабить сегодняшний прессинг на 2024-й, каждый год работы проводятся, чтобы сегодня мы платили не 3 млрд, а 2 млрд доллароввнешнего долга. Что-то получается. Мы договариваемся с нашими партнерами, с Россией, с иными странами о том, чтобы снизить ставки и рассрочить платежи по периоду времени. На сегодня он не критичный, но напряженный показатель".