Хлеборобы ускоряют темпы уборочной и работают в круглосуточном режиме

Краткий пересказ от ИИ

Каждый день общий каравай становится весомее благодаря нелегкому труду хлеборобов. Многие и в эти минуты - в поле. Ряды укрепили механизированные отряды. Помогает и тактика переброски техники.

Отучился, вернулся на малую родину и продолжил династию хлеборобов. Так просто о себе рассказывает молодой механизатор Иван Здоровиков. Понял главное: к работе в поле надо подходить с душой. Тогда и земля отблагодарит, как и в этот раз, хорошим урожаем.

Механизатор агрокомбината "Заря" Иван Здоровиков начинал работать помощником на комбайне отца, а сейчас работает самостоятельно. "В этом году получил новый комбайн "Гомсельмаш". В этом сезоне намолотил почти 3 тыс. тонн. Погода нам помогает этим летом. Мы быстро справимся", - считает он.

Сушильные комплексы хозяйств не останавливаются сутками, чтобы в закрома зерно легло качественным. А это - и хлеб, и корма, которых всегда должно быть в достатке.

Сергей Колбенков, заместитель гендиректора агрокомбината "Заря":

"Заканчивается заготовка ярового ячменя. За сутки перерабатываем около тысячи тонн. Влажность сейчас хорошая - до 15 %, что позволяет сэкономить газ, снизить себестоимость заготовки зерна и быстро его переработать".

Стратегически важная для страны кампания на контроле главы государства, в том числе и ход уборочной. Президент обсудил накануне с руководством Совмина, как обстоят дела в полях, сколько зерна сможем заложить в закрома. На вопрос отвечал лично профильный министр.

Как доложил министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов, по состоянию на сегодняшний день по стране убрано 77,8 % площадей яровых зерновых и рапса. В целом аграрии ожидают получить в этом году 7,6 млн тонн зерновых, более 1,4 млн тонн рапса, урожай кукурузы ожидается на уровне 2,2-2,4 млн тонн.

"В целом по зерновым планируем выйти на 11,5 миллиона тонн в бункерном весе", - заявил министр.

"Лучше для сельхозкультур года у нас не было - на моей памяти не было. Ночью прошел дождик, до обеда просохнут посевы, после обеда можно убирать. Может быть, и раньше - это уже дело руководителей и специалистов. Год идеальный, нам нужны дожди. Кроме зерновых, у нас же есть и картофель, и свекла (5 млн т сахарной свеклы мы должны получить), есть другие культуры, которые нуждаются во влаге. Так что пока идеальный год", - считает Александр Лукашенко.

Работа на один общий результат - белорусская традиция. Кстати, Могилевская область готовится пополнить ряды миллионников по намолоту.

Свыше 40 дополнительных экипажей в виде мехотрядов отправлены в хозяйства Могилевской области. Еще одна традиция: справился сам, помоги соседям. Началась переброска техники туда, где нужно ускорить темпы.

Поддержку приняли и хлеборобы производственного гиганта - филиала "Вендорож" Могилевского района. Зерновой клин здесь - под четыре тысячи гектаров, не считая кукурузы. До нее еще дойдет дело. А пока бункеры комбайнов наполняют озимыми.

Александр Стрелюк, бригадир производственной бригады филиала "Вендорож" РУП "Могилевэнерго":

"Урожайность очень хорошая в этом году. Год был благоприятным для формирования урожая, как рапса, так и зерновых, яровых и озимых. На данный момент убираем уже пшеницу. Урожай составляет около 40-43 центнеров с гектара. Нужно быстро убирать и уже готовиться к севу озимых зерновых".

"Приехали мы из Кировского района. Командировка не первая, это уже четвертая. Встретили тоже шикарно", - отметил тракторист-машинист КСУП "Жиличи" Кировского района Джанели Джикиа.

Тракторист-машинист КСУП "Жиличи" Кировского района Александр Козеко рассказал, что работает с 1984 года, начинал еще до армии.Это уже 4-я командировка подряд на новом комбайне . "Обед вкусный, хороший", - радуется он.

Кстати, о питании. Главные требования: чтобы вкусно, сытно и сбалансированно. Поле хозяйства "Серволюкс-Агро". Для аграриев - и первое, и второе - все, чтобы восстановить силы...

Людмила Сыромолотова, повар:

"Питание разнообразное. В течение недели блюда не повторяются. Идут разные супы, рассольники, борщи, щи, гороховые, фасолевые. Большое разнообразие супов. Также и вторые блюда".

Водитель ЗАО "Серволюкс Агро" Александр Смоляков, считает, что готовят как дома. "Организовано все на высшем уровне. Питание насыщенное, всего хватает", - сказал работник.

Для Александра Кухарева это уже 17-я по счету уборочная. В обычной жизни водитель лесовоза, но как только начинается сезон - за штурвал комбайна. Говорит: "Время выбрало нас".

Водитель лесовоза Савиничского лесничества Климовичского лесхоза Александр Кухарев признается, что зерно убирать интересно. Он работает в лесхозе, но каждый год его командируют на уборку.

Работа для хлеборобов Климовичского района не останавливается даже после заката. Комбайны прокладывают себе путь в свете фар.

Дмитрий Сироткин, исполняющий обязанности директора племенного завода "Тимоново":

"На поле тритикале средняя урожайность 25 центнеров с гектара. У нас 2 800 гектаров. На данный момент убрано 50 %. Зерно идет сухое, сразу убираем, обрабатываем и сдаем на элеватор".

Местное КХП только и успевает принимать машины с зерном. Обязательная оценка качества, и только потом засыпка в закрома. Уставать некогда, шутят лаборанты: страна должна быть с хлебом.

Кристина Поклад, инженер-лаборант Климовичского комбината хлебопродуктов:

"Самая главная задача - правильно отобрать пробы, чтобы оценить качество партии зерна. Далее мы определяем влажность, натурный вес".

Свыше сотни машин за сутки принимает Климовичский КХП, а это не менее 3 тыс. тонн зерна ежедневно: фуражного, продовольственного. Хватит, чтобы обеспечить полную загрузку линий по переработке на целый год.