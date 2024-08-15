Хлеборобы Беларуси трудятся в полях, обеспечивая продовольственную безопасность страны

Больше всего в закромах центрального региона - почти 2 млн т, 1,8 млн т - у Гродненского, 1,5 млн т - у Брестчины. На 5 % площадей осталось собрать урожай в Гомельской области. На финише и большинство хозяйств Могилевщины. Кировский район справился первым. Витебский регион приближается к намолоту в 600 тыс. т.