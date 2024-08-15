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Хлеборобы Беларуси трудятся в полях, обеспечивая продовольственную безопасность страны

Хлеборобы Беларуси трудятся в полях, обеспечивая нашу продовольственную безопасность.

В стране на утро намолочено 7 млн 349 тыс. т зерна вместе с рапсом. Осталось освоить 9 % площадей, подлежащих к уборке. Приличная и урожайность - свыше 33 ц/га.

Больше всего в закромах центрального региона - почти 2 млн т, 1,8 млн т - у Гродненского, 1,5 млн т - у Брестчины. На 5 % площадей осталось собрать урожай в Гомельской области. На финише и большинство хозяйств Могилевщины. Кировский район справился первым. Витебский регион приближается к намолоту в 600 тыс. т.

Завершается и уборка льна. Также аграрии очищают поля от соломы, готовят почву под сев озимых. Идет и работа по заготовке зеленых кормов. В ближайшие дни тепло и сухо, погода поможет аграриям справиться в срок и с хорошими показателями. Задача максимум - перешагнуть планку в 10 млн т.

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