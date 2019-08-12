Убрать в срок и без потерь - такая задача стоит перед аграриями всех регионов страны. Хлеборобы Витебской области собрали без малого 620 тысяч тонн зерна. Сейчас все силы направлены на то, чтобы не оставить хлеб в полях. Марина Романовская продолжит.



Механизаторы Петр Макрецкий и Александр Димидчик подсчитали: их общий стаж работы в хозяйстве "Племенной завод" "Красная звезда" - почти полвека. В этом году они стали первыми тысячниками по Минской области, а сейчас покорили трехтысячный намолот. И это их общий личный рекорд.



С преодолением нового рубежа передовиков и их семьи лично поздравил председатель Минского облисполкома Анатолий Исаченко. Лучшие комбайнеры получили благодарности, а также полезные для всей семьи подарки наборы инструментов, мобильные телефоны, детские игрушки и школьные принадлежности.



Кстати, именно Минская область лидирует по намолоту зерна. Аграрии готовятся преодолеть рубеж в полтора миллиона тонн. Подтягиваться к передовикам необходимо и хозяйствам севера области.



Главный фактор, который влияет на темп уборочной в Витебской области, - непростые погодные условия. Пару погожих дней не хватает до завершения страды-2019 хозяйству "Золотая подкова". Зерновой клин - без малого 800 гектаров.



Высокий результат показывает гибридная озимая рожь. Под эту культуру на севере страны отведено десять тысяч гектаров. Она не прихотлива к почве, выдерживает засуху. При соблюдении технологий урожайность может превышать 90 центнеров с гектара.