3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Хлеборобы Витебской области собрали без малого 620 тысяч тонн зерна
Убрать в срок и без потерь - такая задача стоит перед аграриями всех регионов страны. Хлеборобы Витебской области собрали без малого 620 тысяч тонн зерна. Сейчас все силы направлены на то, чтобы не оставить хлеб в полях. Марина Романовская продолжит.
Механизаторы Петр Макрецкий и Александр Димидчик подсчитали: их общий стаж работы в хозяйстве "Племенной завод" "Красная звезда" - почти полвека. В этом году они стали первыми тысячниками по Минской области, а сейчас покорили трехтысячный намолот. И это их общий личный рекорд.
С преодолением нового рубежа передовиков и их семьи лично поздравил председатель Минского облисполкома Анатолий Исаченко. Лучшие комбайнеры получили благодарности, а также полезные для всей семьи подарки наборы инструментов, мобильные телефоны, детские игрушки и школьные принадлежности.
Кстати, именно Минская область лидирует по намолоту зерна. Аграрии готовятся преодолеть рубеж в полтора миллиона тонн. Подтягиваться к передовикам необходимо и хозяйствам севера области.
Главный фактор, который влияет на темп уборочной в Витебской области, - непростые погодные условия. Пару погожих дней не хватает до завершения страды-2019 хозяйству "Золотая подкова". Зерновой клин - без малого 800 гектаров.
Высокий результат показывает гибридная озимая рожь. Под эту культуру на севере страны отведено десять тысяч гектаров. Она не прихотлива к почве, выдерживает засуху. При соблюдении технологий урожайность может превышать 90 центнеров с гектара.
Андрей Федоренко четверть века работает на комбайне. Опытный механизатор знает - ценен каждый колосок. Убрать без потерь - задача, которая стоит перед всеми регионами страны. Во время уборочной, говорит комбайнер, важна слаженность всех и во всем. Коррективы вносит разве что погода. Выехать в поле сегодня смогли только к обеду - день до этого прошел под зонтами.
Вкус хлеба из муки нового урожая белорусы уже успели оценить. Первая партия "золота" поступила и на Глубокский хлебозавод. Пшеничная мука - основа сдобной выпечки. В сутки здесь выпускают семь с половиной тонн хлебобулочных изделий. Плюс - кондитерская продукция. Ассортимент обновляется, но от классики, к примеру, от хлеба на клиновом листе, не отказываются. Покупатель ценит такой хлеб за неповторимый вкус и аромат.
Вес общего каравая - пять с половиной миллионов тонн. По стране осталось освоить пятую часть площадей. Параллельно с жатвой на полях идет заготовка кормов, продолжается теребление льна, силы аграриев брошены и на подготовку почвы под сев озимых. Ведь это основа уже будущего урожая.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В "Минскэнерго" предупредили минчан о возможном изменении цвета воды в кранах. В чем причина?
Забота о людях: новые скорые и медоборудование получил 432-й военный клинический медцентр
Стоматология, педиатрия и узкопрофильные врачи - новую поликлинику открыли в Смолевичах
На что можно использовать семейный капитал?
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов