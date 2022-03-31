Ход посевной кампании в Беларуси мониторит Комитет госконтроля

Только от недовнесения минеральных удобрений хозяйства теряют сотни миллионов рублей. А по оценке наших специалистов совместно НАН, резервы от полного соблюдения регламента составляют около 1,5 миллиарда рублей. Именно поэтому КГК будет обеспечен жесткий контроль за соблюдением посевной, соблюдение технологических регламентов, принятие оперативных мер по устранению выявляемых нарушений и недостатков, а также привлечение к ответственности виновных должностных лиц.

Оперативно исправить недостатки, чтобы по итогу получить достойный урожай - Комитет госконтроля в ходе мониторинга за ходом посевной выявил ряд проблем: неготовность техники, недостаток удобрений и семян и несоблюдение агротехнологий. Результаты проверок были направлены местным властям и правительству. И при повторном контроле некоторые вопросы удалось устранить, однако в целом ситуация мало изменилась. Например, из 135 проверенных хозяйств в 52 не хватает механизаторов. Некоторые предприятия даже не смогли приступить к севу ранних яровых. Среди острых вопросов - ненадлежащее хранение и дефицит минеральных удобрений. Большинство подобных фактов установлено в Витебской, Гомельской и Могилевской областях. И сегодня все проблемы обсудили на заседании коллегии. Перед Минсельхозпродом и облисполкомами поставлена задача: посевная должна пройти в оптимальные сроки и с соблюдением всех технологий.По фактам упущений и нарушений при подготовке и проведении весенне-полевых работ к ответственности привлечены 42 должностных лица. Жесткий контроль за ситуацией продолжится.