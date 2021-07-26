Ход уборочной кампании будет находиться на постоянном контроле МВД

Ход уборочной кампании на контроле милиции. Правоохранители Минской области с начала месяца провели почти три сотни проверок. В случае каких-либо нарушений руководителям предприятий выносят представления. Так, выявлено 9 фактов отсутствия работников на местах. При этом 18 сотрудников былив нетрезвом состоянии. Кроме того, выявлены факты незаконного обращения и хищения топлива. В отношении всех правонарушителей составлены административные протоколы. Уборочная будет находиться на постоянном контроле МВДна протяжении всего периода.