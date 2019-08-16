Ход уборочной кампании, ситуация с падежом скота и полная переработка древесины - темы рабочей поездки Президента в Стародорожский район

Ход уборочной кампании, ситуация с падежом скота в стране и национальная программа полной переработки древесины. Эти темы стали ключевыми во время сегодняшней рабочей поездки Президента в Стародорожский район Минской области.

Традиционно обзор ситуации Глава государства начинает с хода жатвы.

Несмотря на нестабильную погоду, время для аграриев действительно жаркое. Принципиальная задача в таких сложных условиях - не потерять ни одного колоска. В этой цепочке важна каждая деталь: от личной дисциплины до строгого исполнения технологий. Именно поэтому такое внимание Президент уделяет культуре земледелия - необходима грамотная стратегия уборочной. Хлеб нужно убрать вовремя и качественно. По плану, в нынешнем году в стране с учетом кукурузы должны собрать более 9 миллионов тонн зерна.

Александр Лукашенко посетил молочно-товарную ферму хозяйства "Шапчицы-агро"



Также Александр Лукашенко посетил молочно-товарную ферму хозяйства "Шапчицы-агро". Она подшефна компании "Атлант". На подворье работает большая команда, около сотни специалистов. За последние годы сюда инвестировали примерно 4 миллиона рублей. И уже есть отдача. Только за прошлый год прибыль составила 5 миллионов. А вот у завода "Атлант" не все так радужно. Президент намерен детально разобраться, что происходит в цехах промышленного гиганта. Возможно, предприятию окажут господдержку, предстоит анализ ситуации. Еще один проблемный вопрос, который обсуждался сегодня, - падеж скота. По итогам года будет подсчитано количество погибших голов в каждой области и в целом по стране.

Инициатива - создать в стране полный цикл переработки древесины

По данным фактам вопиющей бесхозяйственности Президент пообещал серьезные разбирательства. Так, в прошлом году только в Минской области погибло около 20 тысяч голов крупного рогатого скота. Еще одна точка президентского маршрута - Стародорожский опытный лесхоз. Прозвучала инициатива - создать в стране полный цикл переработки древесины, в том числе низкокачественной. Для этого разработают национальную программу. Один из этапов - строительство пеллетных заводов.