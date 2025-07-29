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Холдинг "АМКОДОР-СЕМАШ" отметил полувековой юбилей
Автор:Редакция news.by
"Амкодор" - бренд белорусской промышленности.
Холдингу "АМКОДОР-СЕМАШ" в 2025 году исполняется 50 лет. Полвека опыта и наработок, чтобы в итоге создать конкуренцию на мировом рынке спецтехники и обеспечить качественным продуктом страну. К юбилею полностью обновили и модернизировали главную производственную площадку холдинга в Дзержинске.
Новая высокотехнологичная площадка площадью в 26 тыс. кв м оборудована новейшими станками: всего более 80 единиц. Это фактически роботы, выполняющие сверхточную резку и подгонку деталей. Инженеры лишь контролируют процесс.