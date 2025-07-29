Холдинг "АМКОДОР-СЕМАШ" отметил полувековой юбилей

Холдингу "АМКОДОР-СЕМАШ" в 2025 году исполняется 50 лет. Полвека опыта и наработок, чтобы в итоге создать конкуренцию на мировом рынке спецтехники и обеспечить качественным продуктом страну. К юбилею полностью обновили и модернизировали главную производственную площадку холдинга в Дзержинске.